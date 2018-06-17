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    Марадона: «Расистский жест? Я хотел показать, что мне приятно увидеть болельщиков Аргентины из Азии»

    Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона ответил на обвинения в расизме в свой адрес. Фанаты из Кореи кричали «Диего» Марадоне во время матча с Исландией. Аргентинец улыбнулся им и растянул уголки глаз.

    «Как никто другой, я понимаю, что во время ЧМ все ищут новости. Но я хочу прояснить ситуацию.

    На стадионе, среди большого количества поклонников, я удивился, увидев одну группу болельщиков. В ней был азиатский парень в футболке сборной Аргентины. Я попытался объяснить им издалека, как мне приятно увидеть, что у Аргентины даже в Азии есть болельщики. Вот и все», – написал Марадона в своем фейсбуке.

    Марадона: «Не знал о запрете на курение на стадионе. Прошу прощения у всех»

    Источник: Facebook.com

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    17.06.2018 20:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июня 2018, 10:47

      понятно ведь что журналисты всегда ищут сенсацию, вот и придумывают на ровном месте, только малейший повод дай)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 08:35

      Все эти домыслы не дальновидных журналистов.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 18 июня 2018, 01:13

      ХD класс

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 17 июня 2018, 23:16

      Диего прав. Пишут много чуши. Просто радуйтесь футболу.

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