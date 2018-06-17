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  • Марадона: «Не знал о запрете на курение на стадионе. Прошу прощения у всех»

Марадона: «Не знал о запрете на курение на стадионе. Прошу прощения у всех»

17 июня 2018, 06:05
12

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона после матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Исландии (1:1) извинился за курение на стадионе.

Аргентинец выкурил сигару на арене «Спартак», несмотря на запрет на курение.

«Сегодня был тяжелый день для аргентинцев, было сильное напряжение из-за стартового матча ЧМ. Каждый ощущает это по-разному. Я действительно не знал о запрете на курение на стадионе. Прошу прощения у всех», – написал Марадона.

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Источник: Facebook.com
Чемпионат мира Аргентина
Комментарии (12)
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Тибер
1529205636
Не знание ни освобождает от ответственности!
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Krossmen73
1529206146
Да ладно...Наши ВИПы во время матча и не таким балуются...Ваша сигара это детские шалости.Так что извинения принимаются...Курите на здоровье сеньор Диего!
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жеха87
1529206229
Диего разнервничелся, я не думаю что за это ему болельщики будут выставлять притензии!
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alex1951
1529206758
Как тут не закуришь? Мог бы еще и лицо Месси отрихтовать, до полноты картины...))))
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3a zenit
1529207336
думаю эту херь с курением вбросили специально,после того как он припудривал носик от кокса(момент попал на тв)чтоб не пошла волна и она не пошла.
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lotsman
1529209449
Не знал? Или не хотел знать?
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Gullit 76
1529213304
Да кури на здоровье!
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zigbert
1529221139
Молодец что извинился.
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тщмек 19
1529223962
В Пендоссии тебя б уже упаковали, смотри в 26 году не повтори этот трюк
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BRO_football
1529257327
Да и вообще только в России действует такой тупой закон, как запрет курения в общественных местах
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