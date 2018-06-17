Марадона: «Не знал о запрете на курение на стадионе. Прошу прощения у всех»

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона после матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Исландии (1:1) извинился за курение на стадионе.

Аргентинец выкурил сигару на арене «Спартак», несмотря на запрет на курение.

«Сегодня был тяжелый день для аргентинцев, было сильное напряжение из-за стартового матча ЧМ. Каждый ощущает это по-разному. Я действительно не знал о запрете на курение на стадионе. Прошу прощения у всех», – написал Марадона.

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