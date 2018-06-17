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    Рыбус отказал пьяному россиянину, который хотел пообщаться с ним в Сочи

    Польская Федерация футбола на своем официальном канале в YouTube опубликовала видео о втором дне сборной в Сочи, где команда базируется на чемпионате мира-2018.

    Во время прогулки футболистов по городу к полузащитнику Мацею Рыбусу обратился россиянин. Мужчина попросил игрока «поздороваться», на что поляк сказал, что перед обедом у них нет времени.

    Позже Рыбус пожал болельщику руку и поздравил с победой России над Саудовской Аравией (5:0).

    «Он хотел поговорить. Судя по всему, был под действием алкоголя», – прокомментировал ситуацию футболист «Локомотива».

    Соперники команды Адама Навалки по группе I – сборные Колумбии, Сенегала и Японии.

    Источник: YouTube

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    17.06.2018 12:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 17 июня 2018, 16:06

      Ты меня уважаешь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 17 июня 2018, 12:32

      И правильно, о чём с бухими разговаривать?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > Freyk 17 июня 2018, 14:46

      а откажи русский пьяному поляку - скандал бы на весь Евросоюз бы закатили...

      0
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