Рыбус отказал пьяному россиянину, который хотел пообщаться с ним в Сочи

Польская Федерация футбола на своем официальном канале в YouTube опубликовала видео о втором дне сборной в Сочи, где команда базируется на чемпионате мира-2018.

Во время прогулки футболистов по городу к полузащитнику Мацею Рыбусу обратился россиянин. Мужчина попросил игрока «поздороваться», на что поляк сказал, что перед обедом у них нет времени.

Позже Рыбус пожал болельщику руку и поздравил с победой России над Саудовской Аравией (5:0).

«Он хотел поговорить. Судя по всему, был под действием алкоголя», – прокомментировал ситуацию футболист «Локомотива».

Соперники команды Адама Навалки по группе I – сборные Колумбии, Сенегала и Японии.