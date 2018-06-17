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    Уткин: «Как можно восхищаться сборной Исландии? Это же троечники, потомки викингов-лузеров, мешающие играть в футбол»

    Футбольный комментатор Василий Уткин после матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Исландии (1:1) раскритиковал игру гостей.

    «Кто восхищается игрой сборной Исландии? Я знаю, их множество, но я не понимаю, как вы можете это делать. Только что посмотрел игру сборной Исландии против Аргентины. Они, конечно, молодцы, но у них другого способа нет.

    Скажите, как можно восхищаться ухабом на дороге? Можно восхищаться тем, как кто-то в гостях виртуозно разбил дорогущую хрустальную чашку? В этом есть определенная удаль, но как этим можно восторгаться?

    Эти люди приехали всем мешать играть в футбол. Это может быть даже интересно: это какой-то оселок, на котором может быть опробован какой-либо клинок, острота какого-то оружия. В конце концов, это какая-то стена, которая должна протестировать выстрел из танка или пушки. Кто этой стеной будет восхищаться?

    Как в этом можно видеть какую-то футбольную мысль? Это же троечники, это потомки викингов-лузеров, которые от кого-то смотались, куда глаза глядят плыли, нашли себе остров, на котором даже овцы не жили. Они не поплыли дальше в Америку – остались там жить», – сказал Уткин.

    Исландцы всего за день заворожили Москву. Они просто космос

    Источник: YouTube

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    17.06.2018 00:12
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    Комментарии60
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      Рейтинг: +111

      baddy 18 июня 2018, 17:02

      У нас тоже Тосно восхищались, что отбились от Спартака. Кому они нужны теперь?

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      Рейтинг: +846

      sined1951 17 июня 2018, 12:40

      Василий прав! Восхищаться надо командами, играющими в яркий, атакующий футбол, а не теми, кто ставит "автобус". Исландцев понять можно, игра от обороны, соблюдение принципа "сам не играю и другим не дам" помогает им в достижении их целей. Их можно уважать за самоотверженность, коллективизм, упорство, но восхищаться-нет!!!

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 17 июня 2018, 12:31

      Сказочный *******!

      0
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      Рейтинг: +35

      kbbros 17 июня 2018, 12:22

      ВОСХИЩАЮСЬ ПОБЕДИТЕЛЯМИ АНГЛИИ,НЕ УСТУПИВШИМИ МЕССИ,СО СВОИМИ ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.КАК ВОСХИЩАЛСЯ БЕРДЫЕВСКИМИ РУБИНОМ И РОСТОВОМ,НА РАВНЫХ ИГРАВШИМИ С БАРСЕЛОНОЙ,АТЛЕТИКО,БАВАРИЕЙ,МАНЧЕСТЕРОМ

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 17 июня 2018, 12:18

      А сам восхищается испанцами, которые трижды наступили на португальские грабли

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июня 2018, 12:03

      Василия болтает из крайности в крайность, иногда выдаст блестящую и верную мысль а иногда полный бред, сейчас опять второй вариант)

      1
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 17 июня 2018, 10:25

      Че за х**ню вечно несет этот Вася?

      3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 17 июня 2018, 10:06

      Зря ты так Вася. Исландия играет так исходя из своих возможностей и никто не вправе учить их и делать рекомендацию. В конце концов не сидели же они всю игру в обороне. Любой команде на ЧМ нужен результат и какими путями он достигается, решать тренеру и команде.

      3
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      Рейтинг: +1126

      richi 17 июня 2018, 09:55

      Викинги-лузеры? Основатели такого количества правящих династий по всей Европе... Основатели нескольких государств, где были правящей верхушкой... Первооткрыватели Америки...
      Причем именно в исландских сагах одни из первых описаний государственных образований на территории современной России и т.д.

      0
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      Рейтинг: +70

      Леха 898 17 июня 2018, 09:24

      уТКИН ТЫ НЕ УТКИН ВОВСЕ ТЫ ПЕТУХ)))

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