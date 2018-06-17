Уткин: «Как можно восхищаться сборной Исландии? Это же троечники, потомки викингов-лузеров, мешающие играть в футбол»

Футбольный комментатор Василий Уткин после матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Исландии (1:1) раскритиковал игру гостей.

«Кто восхищается игрой сборной Исландии? Я знаю, их множество, но я не понимаю, как вы можете это делать. Только что посмотрел игру сборной Исландии против Аргентины. Они, конечно, молодцы, но у них другого способа нет.

Скажите, как можно восхищаться ухабом на дороге? Можно восхищаться тем, как кто-то в гостях виртуозно разбил дорогущую хрустальную чашку? В этом есть определенная удаль, но как этим можно восторгаться?

Эти люди приехали всем мешать играть в футбол. Это может быть даже интересно: это какой-то оселок, на котором может быть опробован какой-либо клинок, острота какого-то оружия. В конце концов, это какая-то стена, которая должна протестировать выстрел из танка или пушки. Кто этой стеной будет восхищаться?

Как в этом можно видеть какую-то футбольную мысль? Это же троечники, это потомки викингов-лузеров, которые от кого-то смотались, куда глаза глядят плыли, нашли себе остров, на котором даже овцы не жили. Они не поплыли дальше в Америку – остались там жить», – сказал Уткин.

Исландцы всего за день заворожили Москву. Они просто космос