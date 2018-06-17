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  • Уткин: «Как можно восхищаться сборной Исландии? Это же троечники, потомки викингов-лузеров, мешающие играть в футбол»

Уткин: «Как можно восхищаться сборной Исландии? Это же троечники, потомки викингов-лузеров, мешающие играть в футбол»

17 июня 2018, 00:12
59

Футбольный комментатор Василий Уткин после матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Исландии (1:1) раскритиковал игру гостей.

«Кто восхищается игрой сборной Исландии? Я знаю, их множество, но я не понимаю, как вы можете это делать. Только что посмотрел игру сборной Исландии против Аргентины. Они, конечно, молодцы, но у них другого способа нет.

Скажите, как можно восхищаться ухабом на дороге? Можно восхищаться тем, как кто-то в гостях виртуозно разбил дорогущую хрустальную чашку? В этом есть определенная удаль, но как этим можно восторгаться?

Эти люди приехали всем мешать играть в футбол. Это может быть даже интересно: это какой-то оселок, на котором может быть опробован какой-либо клинок, острота какого-то оружия. В конце концов, это какая-то стена, которая должна протестировать выстрел из танка или пушки. Кто этой стеной будет восхищаться?

Как в этом можно видеть какую-то футбольную мысль? Это же троечники, это потомки викингов-лузеров, которые от кого-то смотались, куда глаза глядят плыли, нашли себе остров, на котором даже овцы не жили. Они не поплыли дальше в Америку – остались там жить», – сказал Уткин.

Исландцы всего за день заворожили Москву. Они просто космос

Источник: YouTube
Чемпионат мира Исландия Уткин Василий
Комментарии (59)
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спанчес
1529183744
укурок. Зато сборная России частенько не мешает и я не побоюсь этого слова помогает играть в футбол,
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Боцман59rus
1529185838
а у нас с Уругваем, хотя бы так, получится сыграть? ...выдержит ли выстрел из пушки, наша стена, или как перебравший на выпускном школьник, рухнет без шансов, от легкого дуновения, обжигающего южноамериканского ветра?
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ivany4
1529186857
Лучше уж восхищаться ухабами на дороге, чем "записными супер игроками"! Как не восхищаться режиссером клипов, который, один на один показал, истинную стоимость полубога Месси!)) За что ему платят такие бабки, если в нужный момент он не может обыграть любителя???))) У Уткина уже давно сбилась шкала понимания футбола. Не хотелось бы его оскорблять, но видимо правы медики, лишний жир мешает думать.
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Усы Газаева
1529186986
Эти люди дарят радость своему народу и как минимум вселяют симпатию к своему стремлению и старанию. Разве это не прекрасно Вася?! До кучи , они живут на огненной земле среди вулканов...так что завали свой рот неудачник , которому спустя 12 лет предложили мямлить в эфире 1-го канала.
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fortune-bva
1529187231
я поражаюсь его идиотизму, он совершенно не может найти в жизни своей и окружающем мире чего-то доброго, хорошего, у него повсюду говно, неучи, бездари. Василий - успокойся, вернись в палату!
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erma
1529187654
У нас в стране полно городов по 300 тысяч которые не то что в лиге, во дворе в футбол не играют, а тут страна с таким же населением играет на чемпионате мира. Уважай хотя бы характер!
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Zeff
1529188000
Толстое невоспитанное животное. Некоторые думают, что это человек. Зря.
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Alex Molchanov
1529189669
Ими можно восторгаться только за то что они полностью выкладываются в матче и звёзд среди них нет.)) Играют как умеют, ведь известно же что игра забудется, а результат останется.))
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la verdad
1529190838
Первому каналу нужно серьёзно задуматься прежде чем ещё раз дать этому невменяемому микрофон и прямой эфир. Человек явно не в себе...
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Gullit 76
1529213865
По долгу профессии он так привык болтать что это происходит независимо от работы мозга.
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