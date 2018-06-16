Месси: «У меня была возможность, но я ее не использовал... Мы заслуживали победу над Исландией»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал итог матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Исландии (1:1).

«Мы выходили на поле с одной целью – победить. Однако достичь, увы, этого не удалось. Мы забили быстрый гол, но исландцы сравняли счет, после чего рисунок игры изменился. Соперник забаррикадировался в обороне, лишил нас свободного пространства, и взломать защиту стало сложно.

Да, у меня была возможность, но я ее не использовал... Мы заслуживали победу. Однако сейчас есть время отдохнуть, восстановиться и продолжать готовиться к следующим играм. На чемпионате мира никто никому просто так ничего не дарит», – сказал Месси.

На 64-й минуте аргентинец не реализовал пенальти.

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