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    Месси: «У меня была возможность, но я ее не использовал... Мы заслуживали победу над Исландией»

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал итог матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Исландии (1:1).

    «Мы выходили на поле с одной целью – победить. Однако достичь, увы, этого не удалось. Мы забили быстрый гол, но исландцы сравняли счет, после чего рисунок игры изменился. Соперник забаррикадировался в обороне, лишил нас свободного пространства, и взломать защиту стало сложно.

    Да, у меня была возможность, но я ее не использовал... Мы заслуживали победу. Однако сейчас есть время отдохнуть, восстановиться и продолжать готовиться к следующим играм. На чемпионате мира никто никому просто так ничего не дарит», – сказал Месси.

    На 64-й минуте аргентинец не реализовал пенальти.

    Месси, твори. Или Роналду станет величайшим

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.06.2018 20:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +478

      TERMIK2142 16 июня 2018, 21:56

      Ну не Месси уж точно не забивать пенальти.

      0
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 16 июня 2018, 21:21

      никогда не понимал выражения "мы заслужили победу". кто заслужил, тот и победил

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 июня 2018, 21:13

      Уж как игроки Перу заслужили победу по игре, но однако проиграли. Тут футбольный бог по -своему распорядился.

      1
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      Рейтинг: +489

      mikitka 16 июня 2018, 20:38

      не особо заслуживали... какие могут быть оправдания, когда на поле одновременно 4 нападающих: Месси, Агуэро, Игуаин и Павон, а дожать всё равно не получается?

      1
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      Рейтинг: +198

      Батал Вселенский 16 июня 2018, 20:16

      Всё ещё будёт, Лёня..

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