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    Месси: «Это мой последний чемпионат мира? Зависит от результата в России»

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал информацию о том, что ЧМ-2018 может стать для него последним.

    «Меня спрашивают, станет ли этот чемпионат мира последним для меня, но у меня нет информации на этот счет. Я не знаю и не думаю об этом в данный момент.

    Уверен, это будет зависеть от того, как сложится для нас предстоящий месяц. От того, как мы завершим выступление на этом турнире», – цитирует 30-летнего форварда ESPN.

    Команда Хорхе Сампаоли дебютирует на турнире сегодня матчем против исландцев. Начало матча на «Открытие Арене» – в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Другими соперниками аргентинцев по группе C стали сборные Хорватии и Нигерии.

    Источник: ESPN

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    16.06.2018 07:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 17:37

      Загадывать рано, но Месси через 4 года сыграть в состоянии.

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 16 июня 2018, 10:48

      Лео, только вперёд к победе. Мы в тебя верим.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      Smithy 16 июня 2018, 10:40

      Роналду вчера сильно поднял планку. Посмотрим, чем сегодня ответит Лео

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 16 июня 2018, 10:24

      Капитан, если сборная не хорошо проявит себя он ее покинет... мда... Надеюсь тогда из группы не выйдете, буду за Исландец сегодня

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 16 июня 2018, 10:16

      Порадуй болельщиков отличной игрой.

      0
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 16 июня 2018, 09:26

      В прошлый раз серебро,сейчас можно и золото и еще в 1/4 унизить Португалию,которая вчера отскочила !!!

      -1
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      Рейтинг: +709

      VAD07 16 июня 2018, 08:55

      Хах, лол, - "всё будет зависить от уровня моей обиженности на сборную после ЧМ!" В Аргентине не Хави, Иниест и Коутиний...

      3
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 16 июня 2018, 08:47

      последний скорей всего

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