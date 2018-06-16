Месси: «Это мой последний чемпионат мира? Зависит от результата в России»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал информацию о том, что ЧМ-2018 может стать для него последним.

«Меня спрашивают, станет ли этот чемпионат мира последним для меня, но у меня нет информации на этот счет. Я не знаю и не думаю об этом в данный момент.

Уверен, это будет зависеть от того, как сложится для нас предстоящий месяц. От того, как мы завершим выступление на этом турнире», – цитирует 30-летнего форварда ESPN.

Команда Хорхе Сампаоли дебютирует на турнире сегодня матчем против исландцев. Начало матча на «Открытие Арене» – в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Другими соперниками аргентинцев по группе C стали сборные Хорватии и Нигерии.