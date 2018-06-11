Бородюк: «Братья Березуцкие – это суперзащитники и замечательные ребята»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк уверен, что братья Березуцкие могли бы усилить состав национальной команды на ЧМ-2018.

– Сейчас вот то, как работает Игнашевич, в пример ставят. А Жирков говорит, что Cергей в тренировках лучший.

– Меня это не удивляет. Его возвращение – пример для молодых: трудитесь, доказывайте! И на этом чемпионате Игнашевич нам очень нужен.

– Игнашевич вернулся в сборную, а братья Березуцкие своего решения так и не изменили. По-вашему, они действительно могли бы усилить ее оборону?

– Вне всякого сомнения. Это суперзащитники и замечательные ребята. Гус их просто обожал. И ценил в каждом не только игровые качества, но и чисто человеческие. Василия с Алексеем сборной будет не хватать.

– Раз уж мы заговорили о защитниках, то не кажется ли вам, что Марио Фернандес в сборной выглядит не так уверенно, как в ЦСКА?

– Возможно, это происходит потому, что в клубе у него одни партнеры, а в сборной – другие. А у бразильца русский язык еще не том уровне. Все это создает сложности. Но Фернандес – защитник уровня сборной.