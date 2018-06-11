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    Бородюк: «Братья Березуцкие – это суперзащитники и замечательные ребята»

    Бывший тренер сборной России Александр Бородюк уверен, что братья Березуцкие могли бы усилить состав национальной команды на ЧМ-2018.

    – Сейчас вот то, как работает Игнашевич, в пример ставят. А Жирков говорит, что Cергей в тренировках лучший.

    – Меня это не удивляет. Его возвращение – пример для молодых: трудитесь, доказывайте! И на этом чемпионате Игнашевич нам очень нужен.

    – Игнашевич вернулся в сборную, а братья Березуцкие своего решения так и не изменили. По-вашему, они действительно могли бы усилить ее оборону?

    – Вне всякого сомнения. Это суперзащитники и замечательные ребята. Гус их просто обожал. И ценил в каждом не только игровые качества, но и чисто человеческие. Василия с Алексеем сборной будет не хватать.

    – Раз уж мы заговорили о защитниках, то не кажется ли вам, что Марио Фернандес в сборной выглядит не так уверенно, как в ЦСКА?

    – Возможно, это происходит потому, что в клубе у него одни партнеры, а в сборной – другие. А у бразильца русский язык еще не том уровне. Все это создает сложности. Но Фернандес – защитник уровня сборной.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.06.2018 09:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 11 июня 2018, 15:21

      Аршавин мог бы и сейчас повозить защиту многих команд.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 июня 2018, 10:28

      Мои года моё богатство, но только не в футболе... Здесь уже скорость , реакция, выносливость будет давать о себе знать. На одном опыте уже не сыграть.

      0
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 11 июня 2018, 10:04

      Суперзащитники и замечательные ребята, но возраст многое не позволяет

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