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  • Болельщик из Саудовской Аравии приехал в Россию на велосипеде. Он потратил на это 75 дней

Болельщик из Саудовской Аравии приехал в Россию на велосипеде. Он потратил на это 75 дней

11 июня 2018, 00:16
11

Фахад Аль-Яхья, болельщик сборной Саудовской Аравии, приехал в Россию на велосипеде. Аль-Яхья – профессиональный велогонщик.

– Почему вы решили ехать в Россию на велосипеде?

– Это была моя давняя мечта – поддержать любимую сборную на чемпионате мира. Я профессионально занимаюсь велогонками, поэтому подумал – почему бы и нет? О моей задумке узнали в сборной, в правительстве страны – и оказали всю необходимую поддержку. Теперь я здесь!

– Сколько времени потратили на дорогу?

– Я проехал 5145 километров за 75 дней, пересек границы четырех стран: Саудовской Аравии, Турции, Грузии и России – и добрался до Москвы.

– Насколько сложным это оказалось?

– Проблем почти не было – только в Грузии было тяжело, там меня никто не понимал, я ни от кого ничего не мог добиться. Ну и грузины довольно суровы – если говорят «нет», значит «нет». А еще километров за 500 до Москвы я попал в аварию – сам остался цел, но велосипед пришлось выбросить. Ничего – купил новый и поехал дальше.

– Саудовская Аравия сыграет в Москве, Ростове и Волгограде. Между ними вы тоже будете путешествовать на велосипеде?

– Конечно! Я буду ездить вслед за командой, просто выезжая заранее. Заодно и с вашей страной познакомлюсь. Надеюсь, не ограничусь только этими городами!

– Как думаете, сколько времени займет обратный путь?

– А вот обратно я полечу на самолете! Еще раз проделать всю эту дорогу, пожалуй, не решусь.

14 июня Саудовская Аравия сыграет в матче-открытии ЧМ со сборной России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Саудовская Аравия
Комментарии (11)
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Torvald64
1528666060
Чувак крут. Один только перевал на Военно-Грузинской дороге чего стоит: с нуля до 2300 метров почти непрерывный подъем. Но очень странно, что именно с грузинами не сложилось у него. Какое-то не очень правильное у него сложилось впечатление о Грузии.
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омск55
1528676977
Красавчик
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ДАША Д
1528689128
И мир посмотрел, и футбол посмотрит
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BlackMurder
1528696296
Хз как он до Волгограда доедит)))по нашим то дорогам не один ляс придеться купить
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OfaZavr
1528697695
молодец, и самое главное не сдался на полпути а все таки добрался как бы сложно не было.
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спанчес
1528701933
он через финляндию ехал чтоли
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БЭСТ
1528711808
Конечно, с такими-то ценами на бензин. Видимо скоро все велосепездистами станем
Ответить
zigbert
1528787574
Молодец. Не каждый сможет совершить такой поступок.
Ответить
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