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    Болельщик из Саудовской Аравии приехал в Россию на велосипеде. Он потратил на это 75 дней

    Фахад Аль-Яхья, болельщик сборной Саудовской Аравии, приехал в Россию на велосипеде. Аль-Яхья – профессиональный велогонщик.

    – Почему вы решили ехать в Россию на велосипеде?

    – Это была моя давняя мечта – поддержать любимую сборную на чемпионате мира. Я профессионально занимаюсь велогонками, поэтому подумал – почему бы и нет? О моей задумке узнали в сборной, в правительстве страны – и оказали всю необходимую поддержку. Теперь я здесь!

    – Сколько времени потратили на дорогу?

    – Я проехал 5145 километров за 75 дней, пересек границы четырех стран: Саудовской Аравии, Турции, Грузии и России – и добрался до Москвы.

    – Насколько сложным это оказалось?

    – Проблем почти не было – только в Грузии было тяжело, там меня никто не понимал, я ни от кого ничего не мог добиться. Ну и грузины довольно суровы – если говорят «нет», значит «нет». А еще километров за 500 до Москвы я попал в аварию – сам остался цел, но велосипед пришлось выбросить. Ничего – купил новый и поехал дальше.

    – Саудовская Аравия сыграет в Москве, Ростове и Волгограде. Между ними вы тоже будете путешествовать на велосипеде?

    – Конечно! Я буду ездить вслед за командой, просто выезжая заранее. Заодно и с вашей страной познакомлюсь. Надеюсь, не ограничусь только этими городами!

    – Как думаете, сколько времени займет обратный путь?

    – А вот обратно я полечу на самолете! Еще раз проделать всю эту дорогу, пожалуй, не решусь.

    14 июня Саудовская Аравия сыграет в матче-открытии ЧМ со сборной России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.06.2018 00:16
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 10:12

      Молодец. Не каждый сможет совершить такой поступок.

      1
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      Рейтинг: +26

      БЭСТ 11 июня 2018, 13:10

      Конечно, с такими-то ценами на бензин. Видимо скоро все велосепездистами станем

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 11 июня 2018, 10:25

      он через финляндию ехал чтоли

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июня 2018, 09:14

      молодец, и самое главное не сдался на полпути а все таки добрался как бы сложно не было.

      2
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 11 июня 2018, 08:51

      Хз как он до Волгограда доедит)))по нашим то дорогам не один ляс придеться купить

      1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > BlackMurder 11 июня 2018, 09:00

      Как-то не в тему, ладно бы он ехал на машине с маленьким клиренсом, тогда ему можно было бы посочувствовать, а на велике, где хочешь проедешь

      0
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      Рейтинг: +709

      VAD07 > Vickont 11 июня 2018, 09:44

      Ага, если не собъют:)

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 11 июня 2018, 06:52

      И мир посмотрел, и футбол посмотрит

      0
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      Рейтинг: +1236

      омск55 11 июня 2018, 03:29

      Красавчик

      2
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 11 июня 2018, 00:27

      Чувак крут. Один только перевал на Военно-Грузинской дороге чего стоит: с нуля до 2300 метров почти непрерывный подъем. Но очень странно, что именно с грузинами не сложилось у него. Какое-то не очень правильное у него сложилось впечатление о Грузии.

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      Рейтинг: +7816

      BarStep > Torvald64 11 июня 2018, 10:13

      Да скорее всего ГАИшники местные задолбали.., им похрен на чем ты едешь - главное едешь..

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