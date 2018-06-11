Болельщик из Саудовской Аравии приехал в Россию на велосипеде. Он потратил на это 75 дней

Фахад Аль-Яхья, болельщик сборной Саудовской Аравии, приехал в Россию на велосипеде. Аль-Яхья – профессиональный велогонщик.

– Почему вы решили ехать в Россию на велосипеде?

– Это была моя давняя мечта – поддержать любимую сборную на чемпионате мира. Я профессионально занимаюсь велогонками, поэтому подумал – почему бы и нет? О моей задумке узнали в сборной, в правительстве страны – и оказали всю необходимую поддержку. Теперь я здесь!

– Сколько времени потратили на дорогу?

– Я проехал 5145 километров за 75 дней, пересек границы четырех стран: Саудовской Аравии, Турции, Грузии и России – и добрался до Москвы.

– Насколько сложным это оказалось?

– Проблем почти не было – только в Грузии было тяжело, там меня никто не понимал, я ни от кого ничего не мог добиться. Ну и грузины довольно суровы – если говорят «нет», значит «нет». А еще километров за 500 до Москвы я попал в аварию – сам остался цел, но велосипед пришлось выбросить. Ничего – купил новый и поехал дальше.

– Саудовская Аравия сыграет в Москве, Ростове и Волгограде. Между ними вы тоже будете путешествовать на велосипеде?

– Конечно! Я буду ездить вслед за командой, просто выезжая заранее. Заодно и с вашей страной познакомлюсь. Надеюсь, не ограничусь только этими городами!

– Как думаете, сколько времени займет обратный путь?

– А вот обратно я полечу на самолете! Еще раз проделать всю эту дорогу, пожалуй, не решусь.

14 июня Саудовская Аравия сыграет в матче-открытии ЧМ со сборной России.