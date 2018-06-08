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  • Семшов: «Сегодняшние футболисты талантливее нашего поколения»

Семшов: «Сегодняшние футболисты талантливее нашего поколения»

8 июня 2018, 11:42
11

Бывший полузащитник сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Игорь Семшов считает нынешнее поколение российских футболистов талантливее, чем то, к которому принадлежит он.

«Не согласен, что мое поколение талантливее нынешнего. Напротив, считаю сегодняшних футболистов талантливее нас. В наше время было больше рабочих лошадок. Да, были яркие индивидуальности, однако в целом в этой сборной талантливых игроков больше, чем в 2008 году. Видно, что ребята хотят играть, импровизировать, при том, что таскающих рояль практически нет. Таково мое личное мнение.

Скажу так: в такой ситуации легче расти и развиваться. Реализуют они себя или нет – другой вопрос. Прогрессировать можно в сильных европейских чемпионатах. Вспомните – после Евро-2008 несколько игроков сборной России уехали за рубеж, где весьма неплохо себя проявляли», – считает Семшов.

Сборная России проведет свой первый матч на чемпионате мира-2018 против Саудовской Аравии 14 июня в 18:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт день за днем»
Чемпионат мира Россия Семшов Игорь
Комментарии (11)
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FanatSerj
1528448717
вот насчет таскание рояля хорошо подмечено. Старые не могут, молодые не хотят )))
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DOCTOR PENALTY
1528450399
Сравнивать по таланту поколения, думаю, не совсем правильно. Поколение нынешних сборников заражено , просто парализовано себялюбием. Из-за этого, в том числе, нет наших в сильных европейских клубах, не вписываются. Вся эта хрень - отрыжка вседозволенности последних лет. В Европе это уже перестало быть модным, уже прошло, а у нас на пике. Пацаны в сборной способные, но заставить их играть сможет только очень умный и понимающий молодёжь человек. Такие люди есть: Тарханов нашёл общий язык со Смоловым, у Сёмина заиграл даже Денисов, про Бердыева много можно говорить. А вот метод ломания шеи в душевой не работает. +++
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VVM1964
1528452124
Судя по зарплатам - ДА . )))
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Опорник84
1528455100
Таланты которые играть не умеют, а только бабки считают когда контракт подписывают!
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Чикомас
1528458424
Ну да...Заболотный...Кутепов...настоящие таланты!
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serppion
1528460927
В твое поколение любой тренер РФПЛ был талантливее нынешнего чабана.
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ArReal
1528462984
Не знаю талантливее ...но богаче точно
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Урия Гип
1528463656
Семшов, у тебя что? Склероз рассеянный?
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val-berezko
1528467515
Провалы поколений бывают и не только у нас.У нас беда другая правят футболом судовые механики.
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KalterJax
1528469764
Меня удивляет всеобщая успокоенность и убаюканность ситуации! как будто у нас всё хорошо! и футболисты талантливее чем в 2008 , и тренер молодец , чемпионат Польши выиграл, и Смолов, оказывается хорошо сыграл в двух последних матчах! Вот зря Слуцкий ушёл из сборной, адекватный был человек, сказал, что мы г...но и всё! никаких иллюзий! и можно было делать работу над ошибками! А сейчас наверно самим футболистам трудно проделывать какую-то работу над собой, когда Мудко, Черчесов, Смолов, говорят, что всё хорошо!
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