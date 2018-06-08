Семшов: «Сегодняшние футболисты талантливее нашего поколения»

Бывший полузащитник сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Игорь Семшов считает нынешнее поколение российских футболистов талантливее, чем то, к которому принадлежит он.

«Не согласен, что мое поколение талантливее нынешнего. Напротив, считаю сегодняшних футболистов талантливее нас. В наше время было больше рабочих лошадок. Да, были яркие индивидуальности, однако в целом в этой сборной талантливых игроков больше, чем в 2008 году. Видно, что ребята хотят играть, импровизировать, при том, что таскающих рояль практически нет. Таково мое личное мнение.

Скажу так: в такой ситуации легче расти и развиваться. Реализуют они себя или нет – другой вопрос. Прогрессировать можно в сильных европейских чемпионатах. Вспомните – после Евро-2008 несколько игроков сборной России уехали за рубеж, где весьма неплохо себя проявляли», – считает Семшов.

Сборная России проведет свой первый матч на чемпионате мира-2018 против Саудовской Аравии 14 июня в 18:00 по московскому времени.