Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семшов: «Сегодняшние футболисты талантливее нашего поколения»

    Бывший полузащитник сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Игорь Семшов считает нынешнее поколение российских футболистов талантливее, чем то, к которому принадлежит он.

    «Не согласен, что мое поколение талантливее нынешнего. Напротив, считаю сегодняшних футболистов талантливее нас. В наше время было больше рабочих лошадок. Да, были яркие индивидуальности, однако в целом в этой сборной талантливых игроков больше, чем в 2008 году. Видно, что ребята хотят играть, импровизировать, при том, что таскающих рояль практически нет. Таково мое личное мнение.

    Скажу так: в такой ситуации легче расти и развиваться. Реализуют они себя или нет – другой вопрос. Прогрессировать можно в сильных европейских чемпионатах. Вспомните – после Евро-2008 несколько игроков сборной России уехали за рубеж, где весьма неплохо себя проявляли», – считает Семшов.

    Сборная России проведет свой первый матч на чемпионате мира-2018 против Саудовской Аравии 14 июня в 18:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2018 11:42
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 8 июня 2018, 17:56

      Меня удивляет всеобщая успокоенность и убаюканность ситуации! как будто у нас всё хорошо! и футболисты талантливее чем в 2008 , и тренер молодец , чемпионат Польши выиграл, и Смолов, оказывается хорошо сыграл в двух последних матчах! Вот зря Слуцкий ушёл из сборной, адекватный был человек, сказал, что мы г...но и всё! никаких иллюзий! и можно было делать работу над ошибками! А сейчас наверно самим футболистам трудно проделывать какую-то работу над собой, когда Мудко, Черчесов, Смолов, говорят, что всё хорошо!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 8 июня 2018, 17:18

      Провалы поколений бывают и не только у нас.У нас беда другая правят футболом судовые механики.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 8 июня 2018, 16:14

      Семшов, у тебя что? Склероз рассеянный?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 8 июня 2018, 16:03

      Не знаю талантливее ...но богаче точно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 8 июня 2018, 15:28

      В твое поколение любой тренер РФПЛ был талантливее нынешнего чабана.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 8 июня 2018, 14:47

      Ну да...Заболотный...Кутепов...настоящие таланты!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 8 июня 2018, 13:51

      Таланты которые играть не умеют, а только бабки считают когда контракт подписывают!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 8 июня 2018, 12:33

      Сравнивать по таланту поколения, думаю, не совсем правильно. Поколение нынешних сборников заражено , просто парализовано себялюбием. Из-за этого, в том числе, нет наших в сильных европейских клубах, не вписываются. Вся эта хрень - отрыжка вседозволенности последних лет. В Европе это уже перестало быть модным, уже прошло, а у нас на пике. Пацаны в сборной способные, но заставить их играть сможет только очень умный и понимающий молодёжь человек. Такие люди есть: Тарханов нашёл общий язык со Смоловым, у Сёмина заиграл даже Денисов, про Бердыева много можно говорить. А вот метод ломания шеи в душевой не работает. +++

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 8 июня 2018, 12:05

      вот насчет таскание рояля хорошо подмечено.
      Старые не могут, молодые не хотят )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > FanatSerj 8 июня 2018, 12:59

      Да и играть то на рояле ,в принципе ,не могут -то фальшивят , то дирижёр не так палочкойвзмахнёт

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11