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    36-летний Веласкес стал главным тренером «Удинезе»

    Испанский специалист Хулио Веласкес назначен главным тренером «Удинезе». На этом посту 36-летний тренер заменил хорвата Игора Тудора, при котором «зебры» одержали две победы при одной ничьей и одном поражении.

    Ранее Веласкес работал с испанскими клубами «Вильярреал» и «Бетис». В «Удинезе» он пришел из «Алькоркона», выступающем во втором испанском дивизионе.

    В минувшем сезоне клуб из Удине занял 14-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 40 очков.

    Источник: ФК «Удинезе»

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    08.06.2018 08:55
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