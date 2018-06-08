36-летний Веласкес стал главным тренером «Удинезе»

Испанский специалист Хулио Веласкес назначен главным тренером «Удинезе». На этом посту 36-летний тренер заменил хорвата Игора Тудора, при котором «зебры» одержали две победы при одной ничьей и одном поражении.

Ранее Веласкес работал с испанскими клубами «Вильярреал» и «Бетис». В «Удинезе» он пришел из «Алькоркона», выступающем во втором испанском дивизионе.

В минувшем сезоне клуб из Удине занял 14-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 40 очков.