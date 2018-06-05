Головин: «В матче с Турцией действовали лучше, чем в игре с Австрией»

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал результат товарищеского матча против Турции (1:1).

«В атаке получилось неплохо. Не хватало завершающего паса, но действовали лучше, чем в матче с Австрией. Сейчас легче, сбавили нагрузки на тренировках.

Что касается нашего гола, то мы готовились к тому, как соперник выходит из защиты, играя низом. Понятно, что впереди чемпионат мира, но мы готовились и к этой игре с Турцией. Сейчас отдохнем и начнем подготовку к Саудовской Аравии.

Обе игры полезные – и с Австрией, и Турцией. Где-то неправильные расстановки, где-то неправильно прессинговали. Сейчас тренер расскажет, что лучше.

По поводу моей позиции на поле могу сказать, что мне все равно, где играть — в центре или слева. Все равно я больше атакую», – сказал Головин.

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