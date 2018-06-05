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    Головин: «В матче с Турцией действовали лучше, чем в игре с Австрией»

    Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал результат товарищеского матча против Турции (1:1).

    «В атаке получилось неплохо. Не хватало завершающего паса, но действовали лучше, чем в матче с Австрией. Сейчас легче, сбавили нагрузки на тренировках.

    Что касается нашего гола, то мы готовились к тому, как соперник выходит из защиты, играя низом. Понятно, что впереди чемпионат мира, но мы готовились и к этой игре с Турцией. Сейчас отдохнем и начнем подготовку к Саудовской Аравии.

    Обе игры полезные – и с Австрией, и Турцией. Где-то неправильные расстановки, где-то неправильно прессинговали. Сейчас тренер расскажет, что лучше.

    По поводу моей позиции на поле могу сказать, что мне все равно, где играть — в центре или слева. Все равно я больше атакую», – сказал Головин.

    Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало

    Источник: Sport24

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    05.06.2018 22:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 09:39

      Вся атака свелась к тому что нанесли 1удар по воротам.

      3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 5 июня 2018, 23:30

      Из всей страны идиотов делают... Мое мнение о футболистах - всех брать в армию и гонять их там как сукиных котов, что бы Родину знали и любили..... Вот только тогда футболисты будут биться как в последний раз, как билась сборная СССР.... а эти амебы могут только кальян курить и шпилить телок...

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