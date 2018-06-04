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  • Жиру, Дембеле, Мбаппе – в окончательной заявке сборной Франции на чемпионат мира

Жиру, Дембеле, Мбаппе – в окончательной заявке сборной Франции на чемпионат мира

4 июня 2018, 17:24
12

Стал известен окончательный состав сборной Франции из 23 футболистов на чемпионат мира в России.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе мундиаля трехцветные сыграют в одном квартете с Австралией, Перу и Данией.

Вратари: Альфонсе Ареола («ПСЖ»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»).

Защитники: Лукас Эрнандес («Атлетико»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Бенжамин Менди («Манчестер Сити»), Джибриль Сидибе («Монако»), Адиль Рами («Марсель»), Бенжамин Павар («Штутгарт»), Самуэль Умтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»).

Полузащитники: Блейз Матюиди («Ювентус»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Н'Голо Канте («Челси»), Корентен Толиссо («Бавария»), Стивен Н'Зонзи («Севилья»), Тома Лемар («Монако»), Флориан Товен («Марсель»).

Нападающие: Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Усмане Дембеле («Барселона»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Набиль Фекир («Лион»).

Источник: ФИФА
Чемпионат мира Франция Жиру Оливье Дембеле Усман Мбаппе Килиан
Комментарии (12)
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Shogun
1528122709
Огонь
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insider_retro
1528122887
Франки нынче, как никогда, готовы потрепать остальных претендентов и завоевать титул!.. Классный замес исполнителей высокого уровня!..
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D A N I L
1528123221
Заявка сильна, имена - все звезды! Будем ждать на ЧМ хорошую игру от французов)))
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Обер-КанцлерЪ
1528123688
Думаю, что это состав чемпионов 2018.
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dinar7777dinar
1528127258
хорошая команда но жиру явно лишний.
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жеха87
1528129200
Жаль Бензему!
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Vladarg
1528129724
С таким подбором игроков любое место,кроме первого,провал.но все же что то не верится совсем в чемпионство Франции.
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Денис М46
1528141373
По именам сильно, хотелось бы увидеть от них хорошую игру
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zigbert
1528144678
Мощная команда, может победить любого соперника.
Ответить
ЖОРРО
1528146236
Хороший состав!Успехов!
Ответить
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