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    Жиру, Дембеле, Мбаппе – в окончательной заявке сборной Франции на чемпионат мира

    Стал известен окончательный состав сборной Франции из 23 футболистов на чемпионат мира в России.

    Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе мундиаля трехцветные сыграют в одном квартете с Австралией, Перу и Данией.

    Вратари: Альфонсе Ареола («ПСЖ»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»).

    Защитники: Лукас Эрнандес («Атлетико»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Бенжамин Менди («Манчестер Сити»), Джибриль Сидибе («Монако»), Адиль Рами («Марсель»), Бенжамин Павар («Штутгарт»), Самуэль Умтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»).

    Полузащитники: Блейз Матюиди («Ювентус»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Н'Голо Канте («Челси»), Корентен Толиссо («Бавария»), Стивен Н'Зонзи («Севилья»), Тома Лемар («Монако»), Флориан Товен («Марсель»).

    Нападающие: Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Усмане Дембеле («Барселона»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Набиль Фекир («Лион»).

    Источник: ФИФА

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    04.06.2018 17:24
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 5 июня 2018, 00:03

      Хороший состав!Успехов!

      2
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 23:37

      Мощная команда, может победить любого соперника.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      Денис М46 4 июня 2018, 22:42

      По именам сильно, хотелось бы увидеть от них хорошую игру

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +109

      Timoor8607 4 июня 2018, 20:03

      Как сказал Диего Армандо фавориты редко становятся чемпионами.излишнее давление

      0
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 4 июня 2018, 19:28

      С таким подбором игроков любое место,кроме первого,провал.но все же что то не верится совсем в чемпионство Франции.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +258

      жеха87 4 июня 2018, 19:20

      Жаль Бензему!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 июня 2018, 18:47

      хорошая команда но жиру явно лишний.

      2
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      Рейтинг: +142

      orzy 4 июня 2018, 18:40

      1/8 это потолок

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 4 июня 2018, 17:48

      Думаю, что это состав чемпионов 2018.

      3
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      Рейтинг: +204

      D A N I L 4 июня 2018, 17:40

      Заявка сильна, имена - все звезды! Будем ждать на ЧМ хорошую игру от французов)))

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