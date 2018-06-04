Жиру, Дембеле, Мбаппе – в окончательной заявке сборной Франции на чемпионат мира

Стал известен окончательный состав сборной Франции из 23 футболистов на чемпионат мира в России.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе мундиаля трехцветные сыграют в одном квартете с Австралией, Перу и Данией.

Вратари: Альфонсе Ареола («ПСЖ»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»).

Защитники: Лукас Эрнандес («Атлетико»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Бенжамин Менди («Манчестер Сити»), Джибриль Сидибе («Монако»), Адиль Рами («Марсель»), Бенжамин Павар («Штутгарт»), Самуэль Умтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»).

Полузащитники: Блейз Матюиди («Ювентус»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Н'Голо Канте («Челси»), Корентен Толиссо («Бавария»), Стивен Н'Зонзи («Севилья»), Тома Лемар («Монако»), Флориан Товен («Марсель»).

Нападающие: Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Усмане Дембеле («Барселона»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Набиль Фекир («Лион»).