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    Веретенников может возглавить «Гомель»

    Бывший главный тренер «Ротора» и «Луча-Энергии» Олег Веретенников близок к переезду в чемпионат Беларуси.

    48-летний российский специалист называется одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Гомеля».

    В сезоне-2016/17 Веретенников работал главным тренером молодежной команды «Оренбурга». С июля по декабрь 2017-го входил в тренерский штаб казахстанского «Тобола».

    «Гомель» после 10 туров занимает в турнирной таблице высшей лиги Беларуси 14-е место.

    Источник: Pressball

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    04.06.2018 08:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 14 июня 2018, 13:43

      А помнишь ли ты воротчика Серегу Парейко из Ротора?
      по моему он Олега еще застал....
      потом играл в Польше ,там стал чемпионом страны...

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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 4 июня 2018, 12:32

      Веретенников Олег - лучший в мире человек!

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