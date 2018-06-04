Веретенников может возглавить «Гомель»

А помнишь ли ты воротчика Серегу Парейко из Ротора?
по моему он Олега еще застал....
потом играл в Польше ,там стал чемпионом страны...
Бывший главный тренер «Ротора» и «Луча-Энергии» Олег Веретенников близок к переезду в чемпионат Беларуси.
48-летний российский специалист называется одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Гомеля».
В сезоне-2016/17 Веретенников работал главным тренером молодежной команды «Оренбурга». С июля по декабрь 2017-го входил в тренерский штаб казахстанского «Тобола».
«Гомель» после 10 туров занимает в турнирной таблице высшей лиги Беларуси 14-е место.