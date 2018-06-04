Веретенников может возглавить «Гомель»

Бывший главный тренер «Ротора» и «Луча-Энергии» Олег Веретенников близок к переезду в чемпионат Беларуси.

48-летний российский специалист называется одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Гомеля».

В сезоне-2016/17 Веретенников работал главным тренером молодежной команды «Оренбурга». С июля по декабрь 2017-го входил в тренерский штаб казахстанского «Тобола».

«Гомель» после 10 туров занимает в турнирной таблице высшей лиги Беларуси 14-е место.