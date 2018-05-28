Карвахаль: «Травма в матче с «Ливерпулем»? У меня крохотное повреждение»

Защитник «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль рассказал о травме, полученной в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:1).

«Тесты показали, что у меня было крохотное повреждение. Я приехал в сборную и хочу восстановиться как можно скорее.

Плохие воспоминания? Все не так серьезно, как я думал. У меня уже были плохие воспоминания, я пропустил Евро из-за травмы. Сейчас я хочу восстановиться и быть сильным», – сказал Карвахаль.

Карвахаль прибыл в сборную Испании, где будет восстанавливаться от повреждения