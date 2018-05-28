Карвахаль прибыл в сборную Испании, где будет восстанавливаться от повреждения

Правый защитник «Реала» Даниэль Карвахаль прибыл в расположение сборной Испании, которая ведет подготовку к чемпионату мира, сообщает пресс-службы «красной фурии».

В национальной команде футболист будет проходить восстановление от повреждения мышц задней поверхности правого бедра, которое он получил в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что на восстановление Карвахаля уйдет от двух до трех недель. Таким образом он сможет выступить на мировом первенстве, которое стартует 14 июня.