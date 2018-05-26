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Сборная Швейцарии огласила расширенную заявку на ЧМ-2018. Кобель, Бехрами, Джемаили – в списке

26 мая 2018, 07:55
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Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович определился с расширенной заявкой команды на чемпионат мира-2018, сообщает сайт местного футбольного союза. Коллектив сыграет в одной группе с бразильцами, коста-риканцами и сербами.

Вратари: Роман Бюрки («Боруссия» Д, Германия), Грегор Кобель («Хоффенхайм», Германия), Ивон Мвого («Лейпциг», Германия), Ян Зоммер («Боруссия», М, Германия);

Защитники: Мануэль Аканджи («Боруссия» Д, Германия), Жоан Джуру («Антальяспор», Турция), Нико Эльведи («Боруссия» М, Германия), Михаэль Ланг («Базель»), Штефан Лихтштайнер («Ювентус», Италия), Жак-Франсуа Мубандже («Тулуза», Франция), Рикардо Родригес («Милан», Италия), Фабиан Шер («Депортиво», Испания), Сильван Видмер («Удинезе», Италия);

Полузащитники: Валон Бехрами («Удинезе», Италия), Блерим Джемаили («Болонья», Италия), Эдимилсон Фернандеш («Вест Хэм», Англия), Желсон Фернандес («Айнтрахт», Германия), Ремо Фройлер («Аталанта», Италия), Джердан Шакири («Сток Сити», Англия), Гранит Джака («Арсенал», Англия), Стивен Цубер («Хоффенхайм», Германия), Денис Закария («Боруссия» М, Германия);

Нападающие: Йосип Дрмич («Боруссия» М, Германия), Бреэль Эмболо («Шальке», Германия), Марио Гавранович («Динамо» З, Хорватия), Харис Сеферович («Бенфика», Португалия).

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Швейцария Бехрами Валон Джемаили Блерим Кобель Грегор
Комментарии (2)
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dinar7777dinar
1527329849
добротная команда ! хороший состав.
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zigbert
1527407808
Швейцария умеет играть в футбол.
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