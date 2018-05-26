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    Сборная Швейцарии огласила расширенную заявку на ЧМ-2018. Кобель, Бехрами, Джемаили – в списке

    Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович определился с расширенной заявкой команды на чемпионат мира-2018, сообщает сайт местного футбольного союза. Коллектив сыграет в одной группе с бразильцами, коста-риканцами и сербами.

    Вратари: Роман Бюрки («Боруссия» Д, Германия), Грегор Кобель («Хоффенхайм», Германия), Ивон Мвого («Лейпциг», Германия), Ян Зоммер («Боруссия», М, Германия);

    Защитники: Мануэль Аканджи («Боруссия» Д, Германия), Жоан Джуру («Антальяспор», Турция), Нико Эльведи («Боруссия» М, Германия), Михаэль Ланг («Базель»), Штефан Лихтштайнер («Ювентус», Италия), Жак-Франсуа Мубандже («Тулуза», Франция), Рикардо Родригес («Милан», Италия), Фабиан Шер («Депортиво», Испания), Сильван Видмер («Удинезе», Италия);

    Полузащитники: Валон Бехрами («Удинезе», Италия), Блерим Джемаили («Болонья», Италия), Эдимилсон Фернандеш («Вест Хэм», Англия), Желсон Фернандес («Айнтрахт», Германия), Ремо Фройлер («Аталанта», Италия), Джердан Шакири («Сток Сити», Англия), Гранит Джака («Арсенал», Англия), Стивен Цубер («Хоффенхайм», Германия), Денис Закария («Боруссия» М, Германия);

    Нападающие: Йосип Дрмич («Боруссия» М, Германия), Бреэль Эмболо («Шальке», Германия), Марио Гавранович («Динамо» З, Хорватия), Харис Сеферович («Бенфика», Португалия).

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.05.2018 07:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 27 мая 2018, 10:56

      Швейцария умеет играть в футбол.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 26 мая 2018, 13:17

      добротная команда ! хороший состав.

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