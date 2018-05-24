Глава Немецкого футбольного союза: «Стадион в Волгограде восхитителен»

Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель посетил Волгоград, где ознакомился с построенным к чемпионату мира-2018 стадионом «Волгоград-Арена». Функционер впечатлен увиденным.

«Честно говоря, хотелось бы поблагодарить руководство РФС за приглашение. Я восхищен стадионом «Волгоград-Арена»; надеюсь, что он еще много раз примет матчи высокого уровня.

На стадионе было комфортно и приятно находиться. Заметил, что болельщики на трибунах не только наслаждались удобствами стадиона, но и испытывали определенную гордость», – сказал немец.

Первый матч ЧМ-2018 в Волгограде – игра Туниса и Англии (18 июня).