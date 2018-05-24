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    Глава Немецкого футбольного союза: «Стадион в Волгограде восхитителен»

    Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель посетил Волгоград, где ознакомился с построенным к чемпионату мира-2018 стадионом «Волгоград-Арена». Функционер впечатлен увиденным.

    «Честно говоря, хотелось бы поблагодарить руководство РФС за приглашение. Я восхищен стадионом «Волгоград-Арена»; надеюсь, что он еще много раз примет матчи высокого уровня.

    На стадионе было комфортно и приятно находиться. Заметил, что болельщики на трибунах не только наслаждались удобствами стадиона, но и испытывали определенную гордость», – сказал немец.

    Первый матч ЧМ-2018 в Волгограде – игра Туниса и Англии (18 июня).

    Источник: Р-Спорт

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    24.05.2018 22:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 25 мая 2018, 06:29

      Немцы знают толк в хороших стадионах)

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