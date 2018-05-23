Дешам: «Рабьо отказался играть за Францию? На высоком уровне нет места эмоциям»

на высоком уровне не место такому абостолу как Дешам. при нем шансы на что то у Франции нет. он разрушил сборную. всех сильнейших оставил за бортом. нацик хренов
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал решение полузащитника Адриана Рабьо отказаться от высутплений за национальную команду.
«Я удивился. Мы говорим о молодом игроке, который некоторе время назад был в составе сборной, но он сам исключил себя. Надеюсь, он все обдумает. На высоком уровне нет места эмоциям.
Я не могу рассчитывать на него. Он отказался быть резервистом и от возможности приехать в сборную, если это потребуется», – сказал Дешам.
Рабьо отказался выступать за сборную Франции