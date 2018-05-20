Широков: «Самые большие яйца в нашем футболе – у Денисова. Стальной человек»

Дзюба то по ним эксперт не просто знает но и видел не мало)) а Широков только на любительском уровне рассуждает)
Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Роман Широков рассказал, у кого в нашем футболе самый сильный характер. Экс-спортсмен назвал хавбека «Локомотива» Игоря Денисова.
«У кого в российском футболе самые большие яйца? В отличие от Артема Дзюбы, я не засматривался. Но, наверное, все-таки у Денисова. Стальной человек», – заявил Широков.
Сам железнодорожник ранее признал, что у него сложный характер.
Денисов – мужик. Он все доказал