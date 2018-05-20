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    Широков: «Самые большие яйца в нашем футболе – у Денисова. Стальной человек»

    Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Роман Широков рассказал, у кого в нашем футболе самый сильный характер. Экс-спортсмен назвал хавбека «Локомотива» Игоря Денисова.

    «У кого в российском футболе самые большие яйца? В отличие от Артема Дзюбы, я не засматривался. Но, наверное, все-таки у Денисова. Стальной человек», – заявил Широков.

    Сам железнодорожник ранее признал, что у него сложный характер.

    Денисов – мужик. Он все доказал

    Источник: YouTube

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    20.05.2018 08:24
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2018, 19:34

      Дзюба то по ним эксперт не просто знает но и видел не мало)) а Широков только на любительском уровне рассуждает)

      4
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 мая 2018, 15:50

      Прибедняется.Сам,чтобы не быть голословным,проехал по всем командам со штангенциркулем и ,замеряя, говорил игрокам :" Пацаны,меня мутко послал измерять.У кого окажутся самые большие яйца,тому РФС 600-й подарит".

      -1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 20 мая 2018, 13:57

      И толку,,,что стальные яйца,,,если из за этих яиц пропустил самое важное событие в профессиональной жизни,,,,другого домашнего ЧМ не будет,,,,да и не домашнего для него тоже скорей всего не будет,,,,

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 20 мая 2018, 13:04

      Синдром Дзюбы оказался очень заразен...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 20 мая 2018, 11:48

      с помощью какого прибора замеряли величину яиц??? точные ли показания?? а судьи кто???

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 мая 2018, 11:47

      Хорошо, что ещё карандашами не меряются.

      1
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 20 мая 2018, 11:35

      Плохому танцору всегда яйца мешают,нашим футболистам видимо тоже )

      2
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      Рейтинг: +12191

      ВетеR 20 мая 2018, 11:03

      Что же Вы всеяццами меряетесь?,играли бы лучше.....

      8
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 20 мая 2018, 10:48

      Совсем одурел)

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 мая 2018, 10:38

      и вот такие широкоголовые идут на руководящие должности а им бы где нибудь в совхозе на куриной ферме яйца сортировать

      6
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