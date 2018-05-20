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    Денисов: «У меня сложный характер. Из-за него бывают проблемы, но как-то выживаю»

    Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поговорил о своем характере. Футболист признает, что порой страдает из-за своего темперамента.

    «Если честно, у меня сложный характер, без шуток. Иногда и мне трудно из-за него живется. Делаю вещи, за которые приходится расплачиваться. Но как-то выживаю», – сказал футболист.

    Например, сам Денисов подтверждает, что находится в конфликте со Станиславом Черчесовым.

    Источник: YouTube

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    20.05.2018 07:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2018, 20:08

      нужно бы сказать что на проявление этого характера влияли разнообразные негативные обстоятельства и вина здесь не одного Денисова.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 20 мая 2018, 19:58

      Тебя Игорь уже не переделаешь.

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