Денисов: «У меня сложный характер. Из-за него бывают проблемы, но как-то выживаю»

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поговорил о своем характере. Футболист признает, что порой страдает из-за своего темперамента.

«Если честно, у меня сложный характер, без шуток. Иногда и мне трудно из-за него живется. Делаю вещи, за которые приходится расплачиваться. Но как-то выживаю», – сказал футболист.

Например, сам Денисов подтверждает, что находится в конфликте со Станиславом Черчесовым.