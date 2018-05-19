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    Гендиректор ПАОКа: «Вернблум входит в сферу наших интересов уже более года»

    Генеральный директор ПАОКа Любош Михел подтвердил интерес клуба к полузащитнику ЦСКА Понтусу Вернблуму. Контракт шведа с армейцами истекает в июне. Он покинет клуб.

    «Вернблум входит в сферу интересов ПАОК уже более года. Знаем его игровые качества», – сказал Михел.

    Президентом ПАОКа является российский бизнесмен Иван Саввиди. За команду из Салоник выступают экс-полузащитники «Зенита» Маурисио и Роберт Мак.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.05.2018 17:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 мая 2018, 19:13

      ПАОК дождался окончания контракта П.Вернблума с ПФК ЦСКА
      и без выкупа приобретёт игрока, но Вернблум тоже, наверно, молчал,
      а может быть и не знал, что ПАОК в нем заинтересован. Посмотрим,
      как в дальнейшем разрешится ситуация по его переходу.

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