Гендиректор ПАОКа: «Вернблум входит в сферу наших интересов уже более года»

ПАОК дождался окончания контракта П.Вернблума с ПФК ЦСКА
и без выкупа приобретёт игрока, но Вернблум тоже, наверно, молчал,
а может быть и не знал, что ПАОК в нем заинтересован. Посмотрим,
как в дальнейшем разрешится ситуация по его переходу.
Генеральный директор ПАОКа Любош Михел подтвердил интерес клуба к полузащитнику ЦСКА Понтусу Вернблуму. Контракт шведа с армейцами истекает в июне. Он покинет клуб.
«Вернблум входит в сферу интересов ПАОК уже более года. Знаем его игровые качества», – сказал Михел.
Президентом ПАОКа является российский бизнесмен Иван Саввиди. За команду из Салоник выступают экс-полузащитники «Зенита» Маурисио и Роберт Мак.