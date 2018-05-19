Гендиректор ПАОКа: «Вернблум входит в сферу наших интересов уже более года»

Генеральный директор ПАОКа Любош Михел подтвердил интерес клуба к полузащитнику ЦСКА Понтусу Вернблуму. Контракт шведа с армейцами истекает в июне. Он покинет клуб.

«Вернблум входит в сферу интересов ПАОК уже более года. Знаем его игровые качества», – сказал Михел.

Президентом ПАОКа является российский бизнесмен Иван Саввиди. За команду из Салоник выступают экс-полузащитники «Зенита» Маурисио и Роберт Мак.