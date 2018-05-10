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    Иньеста – о новом клубе: «Постараюсь выбрать лучший вариант»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста дал комментарий по вопросу продолжения карьеры. Ранее он сказал, что покинет каталонский клуб по окончании сезона.

    3 мая появилась информация о договоренности Иньесты с китайским «Чонджин Лифан». Позже клуб опровергнул информацию, подтвердив только факт коммерческого сотрудничества с футболистом.

    По версии ряда СМИ, главным претендентом на игрока являлся «Виссэл Кобэ» из Японии. Вчера клуб также назвал информацию ложной.

    «Возможны варианты вне Европы. Кто-то говорил, что я не перейду в Китай, теперь появилась информация о Японии, есть слухи об Австралии.

    Вы обо всем узнаете, когда я скажу об этом сам. У меня осталось полторы недели, чтобы растянуть удовольствие.

    Осталось обговорить некоторые детали. Постараюсь выбрать лучший вариант», – сказал 33-летний хавбек.

    Воспитанник «Барселоны» Иньеста дебютировал за взрослый состав команды в 2002 году.

    Источник: Marca

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    10.05.2018 01:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 10 мая 2018, 20:35

      едь туда где тебе будет хорошо! многие топ игроки возвращаются в родной клуб, но... его родной барса. Поэтому выбор мега тяжелый..

      1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 10 мая 2018, 18:04

      В Тосно! Может из уважения,к Иньесте,лицензируют...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 10 мая 2018, 11:48

      давай в Юве Андрес, не пожалеешь))

      0
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