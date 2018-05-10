Иньеста – о новом клубе: «Постараюсь выбрать лучший вариант»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста дал комментарий по вопросу продолжения карьеры. Ранее он сказал, что покинет каталонский клуб по окончании сезона.

3 мая появилась информация о договоренности Иньесты с китайским «Чонджин Лифан». Позже клуб опровергнул информацию, подтвердив только факт коммерческого сотрудничества с футболистом.

По версии ряда СМИ, главным претендентом на игрока являлся «Виссэл Кобэ» из Японии. Вчера клуб также назвал информацию ложной.

«Возможны варианты вне Европы. Кто-то говорил, что я не перейду в Китай, теперь появилась информация о Японии, есть слухи об Австралии.

Вы обо всем узнаете, когда я скажу об этом сам. У меня осталось полторы недели, чтобы растянуть удовольствие.

Осталось обговорить некоторые детали. Постараюсь выбрать лучший вариант», – сказал 33-летний хавбек.

Воспитанник «Барселоны» Иньеста дебютировал за взрослый состав команды в 2002 году.