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    Слуцкий: «Кубок России не престижен? Об этом говорят те, кто рано вылетел из турнира»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий накануне финального матча Кубка России между «Тосно» и «Авангардом» заявил, что не считает данный турнир малопрестижным.

    «Об отсутствии престижа у Кубка говорят только те, кто вылетел рано. Спросите у представителей «Тосно» или «Авангарда». Для того же «Ротора» проигрыш «Динамо» в финале Кубка (прим. – 1995 год. «Ротор» уступил в серии пенальти со счетом 7:8) – одно из трагичных событий. Я сам неоднократно играл в финале Кубка. Все стараются и хотят», – сказал Слуцкий.

    Поединок «Тосно» – «Авангард» пройдет сегодня, 9 мая, в Волгограде. Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.05.2018 18:58
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 мая 2018, 09:38

      те кто вылетели на ранней стадии не просто говорят а еще и показывают во всю своим отношением) но думаю престиж у кубка есть и выиграть его хотела бы любая команда, просто иногда не хватает ресурсов и какие-то турниры ставят во главу угла, а другие имеют меньшую значимость.

      2
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 22:47

      Нельзя сказать что финалисты кубка случайно выиграли свои матчи. Просто у них было больше желания победить. Просто наши ведущие команды, в силу сложившихся обстоятельств ,не смогли это сделать. Говорить о непрестижности кубка тоже нельзя ,наверное потому что ни одна команда не отказалась бы оказаться в финале.

      2
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 9 мая 2018, 21:30

      Этот финал Кубка России по футболу 2018 года РАВНОЦЕННЫЙ всем предыдущим!
      Обе команды ЗАСЛУЖИЛИ его в честной футбольной ИГРЕ!!!
      Это большое футбольное достижение для команд финалистов.
      Это большая РАДОСТЬ болельщикам команд, что их футбольные ЛЮБИМЦЫ играют в таком ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ финале Кубка России!!!
      Для всех болельщиков это футбольный кубковый ПРАЗДНИК!

      Поздравляем Тосно!
      Поздравляем Авангард с этим замечательным финальным матчем!
      И пусть победит СИЛЬНЕЙШИЙ!!!
      А мы ПОЗДРАВИМ его с победой и пожелаем командам показать ОТЛИЧНЫЙ кубковый футбол!
      За что мы его и любим!
      Россия футбольная страна!!! Ура!

      0
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат > Виктор12 9 мая 2018, 21:44

      Если бы команды показали отличный кубковый футбол, я бы ваш энтузиазм поддержал бы. Но они его не показали и показать не могли, потому что их уровень очень низок. Если Тосно пустят в еврокубки, это будет праздник для этой команды и полутора тысяч болельщиков Тосно, а вот для рейтинга российкого футбола, это будет плохо. Очков в копилку Тосно не принесет.

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 9 мая 2018, 19:42

      это ты после первого тайма мог сказать что если проиграете то их Владвостока на поезде поедите и это имело эффект

      1
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 9 мая 2018, 19:35

      Даа.. В этом сезоне из турнира не вылетали в горе и соплях, а покидали расчётливо и без душевных мук!..))

      5
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      Рейтинг: +4934

      polt 9 мая 2018, 19:32

      Болельщики тоже рано вылетели из турнира? А обладатель Кубка даже не будет играть в ЛЕ.

      3
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      Рейтинг: +102

      Shogun 9 мая 2018, 19:06

      Раскрою тебе маленькую тайну Ленчик, если клуб все таки прошел в четверть резервом, то да, тогда играют основой и до конца, а Спартак это Спартак, он и основой может любителям влететь

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