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  • Слуцкий: «Кубок России не престижен? Об этом говорят те, кто рано вылетел из турнира»

Слуцкий: «Кубок России не престижен? Об этом говорят те, кто рано вылетел из турнира»

9 мая 2018, 18:58
8

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий накануне финального матча Кубка России между «Тосно» и «Авангардом» заявил, что не считает данный турнир малопрестижным.

«Об отсутствии престижа у Кубка говорят только те, кто вылетел рано. Спросите у представителей «Тосно» или «Авангарда». Для того же «Ротора» проигрыш «Динамо» в финале Кубка (прим. – 1995 год. «Ротор» уступил в серии пенальти со счетом 7:8) – одно из трагичных событий. Я сам неоднократно играл в финале Кубка. Все стараются и хотят», – сказал Слуцкий.

Поединок «Тосно» – «Авангард» пройдет сегодня, 9 мая, в Волгограде. Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Тосно Авангард Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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Shogun
1525881988
Раскрою тебе маленькую тайну Ленчик, если клуб все таки прошел в четверть резервом, то да, тогда играют основой и до конца, а Спартак это Спартак, он и основой может любителям влететь
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polt
1525883522
Болельщики тоже рано вылетели из турнира? А обладатель Кубка даже не будет играть в ЛЕ.
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insider_retro
1525883750
Даа.. В этом сезоне из турнира не вылетали в горе и соплях, а покидали расчётливо и без душевных мук!..))
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giluxa1963
1525884152
это ты после первого тайма мог сказать что если проиграете то их Владвостока на поезде поедите и это имело эффект
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Виктор12
1525890625
Этот финал Кубка России по футболу 2018 года РАВНОЦЕННЫЙ всем предыдущим! Обе команды ЗАСЛУЖИЛИ его в честной футбольной ИГРЕ!!! Это большое футбольное достижение для команд финалистов. Это большая РАДОСТЬ болельщикам команд, что их футбольные ЛЮБИМЦЫ играют в таком ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ финале Кубка России!!! Для всех болельщиков это футбольный кубковый ПРАЗДНИК! Поздравляем Тосно! Поздравляем Авангард с этим замечательным финальным матчем! И пусть победит СИЛЬНЕЙШИЙ!!! А мы ПОЗДРАВИМ его с победой и пожелаем командам показать ОТЛИЧНЫЙ кубковый футбол! За что мы его и любим! Россия футбольная страна!!! Ура!
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zigbert
1525895242
Нельзя сказать что финалисты кубка случайно выиграли свои матчи. Просто у них было больше желания победить. Просто наши ведущие команды, в силу сложившихся обстоятельств ,не смогли это сделать. Говорить о непрестижности кубка тоже нельзя ,наверное потому что ни одна команда не отказалась бы оказаться в финале.
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OfaZavr
1525934293
те кто вылетели на ранней стадии не просто говорят а еще и показывают во всю своим отношением) но думаю престиж у кубка есть и выиграть его хотела бы любая команда, просто иногда не хватает ресурсов и какие-то турниры ставят во главу угла, а другие имеют меньшую значимость.
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