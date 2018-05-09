Слуцкий: «Кубок России не престижен? Об этом говорят те, кто рано вылетел из турнира»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий накануне финального матча Кубка России между «Тосно» и «Авангардом» заявил, что не считает данный турнир малопрестижным.

«Об отсутствии престижа у Кубка говорят только те, кто вылетел рано. Спросите у представителей «Тосно» или «Авангарда». Для того же «Ротора» проигрыш «Динамо» в финале Кубка (прим. – 1995 год. «Ротор» уступил в серии пенальти со счетом 7:8) – одно из трагичных событий. Я сам неоднократно играл в финале Кубка. Все стараются и хотят», – сказал Слуцкий.

Поединок «Тосно» – «Авангард» пройдет сегодня, 9 мая, в Волгограде. Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.