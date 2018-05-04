Лига Европы. «Марсель» проиграл «Зальцбургу», но вышел в финал

В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы «Марсель» в гостях проиграл «Зальцбургу» – 1:2. Благодаря голу, забитому в дополнительное время, французский клуб вышел в финал турнира.

В финале Лиги Европы «Марсель» сыграет против «Атлетико».

Лига Европы. Плей-офф. 1/2 финала, ответный матч

Зальцбург (Австрия) – Марсель (Франция) – 2:1 (0:0; 2:0; 0:0; 0:1)

Голы: 1:0 – Айдара, 53; 2:0 – Сарр, 65 (в свои ворота); 2:1 – Роланду, 117.

Удаление: Айдара, 119 – нет.

Первый матч – 0:2

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