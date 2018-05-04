Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига Европы. «Марсель» проиграл «Зальцбургу», но вышел в финал

    В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы «Марсель» в гостях проиграл «Зальцбургу» – 1:2. Благодаря голу, забитому в дополнительное время, французский клуб вышел в финал турнира.

    В финале Лиги Европы «Марсель» сыграет против «Атлетико».

    Лига Европы. Плей-офф. 1/2 финала, ответный матч

    Зальцбург (Австрия) – Марсель (Франция) – 2:1 (0:0; 2:0; 0:0; 0:1)

    Голы: 1:0 – Айдара, 53; 2:0 – Сарр, 65 (в свои ворота); 2:1 – Роланду, 117.

    Удаление: Айдара, 119 – нет.

    Первый матч – 0:2

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.05.2018 00:37
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 4 мая 2018, 07:34

      Такое ощущение,что большинству по фиг,кто и как накосячил,лишь бы постебаться... косячат многие,и во всех турнирах и чемпионатах... так это,футбол. Игра в постоянном движении(может за исключением рфпл)..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 4 мая 2018, 01:49

      Карась та ещё рыба. Претендует на лавры Иванова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 4 мая 2018, 01:38

      Карась опозорился никак.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +342

      romvad 4 мая 2018, 01:03

      Один в поле, второй за воротами, ещё один боковой - ни один ни хрена не видит. Сколько их надо ещё?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > romvad 4 мая 2018, 01:49

      Видео-повторы нужны.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > romvad 4 мая 2018, 02:09

      очки им надо всем выдать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 мая 2018, 00:57

      Атлетико выиграет кубок

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 мая 2018, 00:57

      а я задремал и просмотрел косяк карася

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 4 мая 2018, 00:53

      Быков засудила бригада Карася)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 4 мая 2018, 00:52

      Отныне главного судью будем звать Serg Le Сarassin....)))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 4 мая 2018, 00:46

      Мда... левый угловой... а хотелось пенальти посмотреть(((

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 4 мая 2018, 00:41

      Помог Карасёв французам.Не хотел но помог.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > minaev23 4 мая 2018, 00:41

      заслали в конце бабла !

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11