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  • Краневиттер: «Хочу попасть на ЧМ. Многое будет зависеть от того, как я играю в «Зените»

Краневиттер: «Хочу попасть на ЧМ. Многое будет зависеть от того, как я играю в «Зените»

27 апреля 2018, 21:59
9

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал о том, что хотел бы попасть в заявку сборной Аргентины на ЧМ.

«Чувствую себя хорошо. Каждый день работаю, чтобы попасть на ЧМ. Это важно. У нас очень конкурентноспособная сборная сейчас.

В «Зените» чувствую себя комфортно, играю каждую неделю и поддерживаю хорошую форму.

Игроку, который находится в постоянном ожидании окончательной заявки на ЧМ, сложно справиться с волнением. Но многое будет зависеть от меня и от того, как я играю в «Зените», – цитирует Краневиттера El Intransigente.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной Аргентины на групповом этапе ЧМ будут команды Хорватии, Исландии и Нигерии.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Зенит Аргентина Краневиттер Матиас
Комментарии (9)
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raritet
1524859001
А играете вы господа аргентинцы не на уровне сборных. А если сказать откровенно, иногда от вашей " игры" зуд такой, что хочется швырнуть будильник в аргентинца , потому что смотреть как футболисты , получающие большие деньги откровенно ' смотрят футбол" и какая вам сборная после такой игры.?
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Тазит
1524860107
Но многое будет зависеть от меня и от того, как я играю в «Зените» - если так, то без вариантов...
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Garrincha58
1524860359
уево ты играешь в Зените
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Татарин за ЦСКА
1524861816
ну тогда всё-пролетел ты мимо ЧМ.
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rammax fcsm
1524862949
да ты и близко даже от пятого состава не стоял, дерьмо
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GoldPlayFIFARus9
1524864848
Честно говоря,шансы пока что у тебя явно туманные...
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prezent2017
1524916198
Давай, старайся, может на лавку посадят.
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