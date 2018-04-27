Краневиттер: «Хочу попасть на ЧМ. Многое будет зависеть от того, как я играю в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал о том, что хотел бы попасть в заявку сборной Аргентины на ЧМ.

«Чувствую себя хорошо. Каждый день работаю, чтобы попасть на ЧМ. Это важно. У нас очень конкурентноспособная сборная сейчас.

В «Зените» чувствую себя комфортно, играю каждую неделю и поддерживаю хорошую форму.

Игроку, который находится в постоянном ожидании окончательной заявки на ЧМ, сложно справиться с волнением. Но многое будет зависеть от меня и от того, как я играю в «Зените», – цитирует Краневиттера El Intransigente.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной Аргентины на групповом этапе ЧМ будут команды Хорватии, Исландии и Нигерии.