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    Месси посоветовал Неймару перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар может летом сменить клубную прописку, так как недоволен своим положением во французском клубе. В первую очередь бразилец недоволен отсутствием успеха на еврокубковой арене.

    Согласно сообщениям в СМИ, Неймар имеет два серьезных предложения. Одно исходит из «Реала», а второе – от «Манчестер Юнайтед».

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси уже дал совет своему коллеге. По словам аргентинца, Неймару будет лучше перейти в английский клуб.

    Источник: Don Balon

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    24.04.2018 07:45
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 11:04

      Он подумает над этим вариантом,но мыслями сейчас Неймар в Реале.

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 24 апреля 2018, 13:49

      Какой МЮ , она же девочка кучерявая

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 24 апреля 2018, 10:22

      Просто шансов у Реала в следующем году не будет, Барса все сметет)))

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 апреля 2018, 08:42

      Недвусмысленный совет для конкурента....

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 24 апреля 2018, 08:24

      Неймару пора на пенсию .......

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 24 апреля 2018, 08:07

      лео просто зассыкал что неймар в реал перейдет)))

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > овертайм 24 апреля 2018, 08:32

      да пусть переходит в Реал, только клуб развалит своими капризами. Нам же лучше) У сливочных уже есть один особенный, куда там Неймару. Если ему Месси в Барсе мешал развиваться, то в Реале... аж смешно стало...

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Cules2013 24 апреля 2018, 09:38

      В Реале его капризы терпеть не будут)

      1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > овертайм 24 апреля 2018, 09:39

      До конца карьеры так и будет то там то тут играть, продажный игрок.)

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Cules2013 24 апреля 2018, 11:03

      не надо он в реале(

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 апреля 2018, 08:06

      спецом отправляет его в АПЛ он там сломается или сбежит через год

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Garrincha58 24 апреля 2018, 09:40

      К Оскару в Китай.)

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 24 апреля 2018, 08:06

      Оно конечно:-D

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