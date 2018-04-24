Месси посоветовал Неймару перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «ПСЖ» Неймар может летом сменить клубную прописку, так как недоволен своим положением во французском клубе. В первую очередь бразилец недоволен отсутствием успеха на еврокубковой арене.

Согласно сообщениям в СМИ, Неймар имеет два серьезных предложения. Одно исходит из «Реала», а второе – от «Манчестер Юнайтед».

Форвард «Барселоны» Лионель Месси уже дал совет своему коллеге. По словам аргентинца, Неймару будет лучше перейти в английский клуб.