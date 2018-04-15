ФНЛ. «Луч-Энергия» проиграл последней команде чемпионата; «Зенит-2» победил «Олимпиец»

В матче 33-го тура ФНЛ «Факел» на своем поле обыграл «Луч-Энергию» со счетом 3:1.

Воронежский клуб набрал 26 очков и остался на последней строчке в таблице. «Луч-Энергия» с 35-ю очками идет на 14-й строчке.

С результатами других матче можно ознакомиться ниже.

Первенство ФНЛ. 33-й тур

Факел (Воронеж) – Луч-Энергия (Владивосток) – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Мязин, 7; 1:1 – Семенов, 45; 2:1 – Амбарцумян, 79; 3:1 – Семенов, 90+4.

Динамо (Санкт-Петербург) – Сибирь (Новосибирск) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Чеботару, 16; 1:1 – Кулишев, 63.

Олимпиец (Нижний Новгород) – Зенит-2 (Санкт-Петерубрг) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Прудников, 59.

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