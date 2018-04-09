Бельмондо назвал непомерно большими зарплаты игроков «ПСЖ», заявив, что это аморально

Известный французский актер Жан-Поль Бельмондо, который давно болеет за «ПСЖ», заявил, что футболисты парижского клуба зарабатывают непомерно много. По его мнению, большие деньги убивают суть спорта.

«Эти звезды зарабатывают очень много. Они имеют слишком много денег. Это аморально и убивает суть спорта. В прошлом футбол был страстью, был настоящей ценностью. Мы не видели его по телевизору, мы выхватывали обрывки новостей», – сказал Бельмондо.