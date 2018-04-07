Президент лиссабонского «Спортинга» раскритиковал игроков за матч против «Атлетико» и отстранил их

Президент «Спортинга» Бруно де Карвалью после поражения команды в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против «Атлетико» (0:2) раскритиковал собственных футболистов, написав негативный пост в фейсбуке.

19 футболистов, включая лидера Руя Патрисиу, не согласились с критикой, написали ответ президенту в социальных сетях и отказались тренироваться, требуя от де Карвалью объяснений.

Глава клуба решил отстранить игроков и наказать штрафом.