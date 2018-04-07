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    Президент лиссабонского «Спортинга» раскритиковал игроков за матч против «Атлетико» и отстранил их

    Президент «Спортинга» Бруно де Карвалью после поражения команды в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против «Атлетико» (0:2) раскритиковал собственных футболистов, написав негативный пост в фейсбуке.

    19 футболистов, включая лидера Руя Патрисиу, не согласились с критикой, написали ответ президенту в социальных сетях и отказались тренироваться, требуя от де Карвалью объяснений.

    Глава клуба решил отстранить игроков и наказать штрафом.

    Источник: A Bola

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    07.04.2018 00:08
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 апреля 2018, 11:13

      сделано скорее на эмоциях, в поражение найти крайних пытается руководство.

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 7 апреля 2018, 09:50

      Круто! От чего отстранил-то ? От матчей или от обеда например?
      А если от матчей - играть теперь кто будет? Дубль?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 апреля 2018, 07:47

      Ясное дело, что клуб стал на сторону тренера, но игроки во многом правы - Спортинг сыграл в силу своих возможностей. Едва ли кто-то всерьёз верил, что Атлетико их не пройдёт, а выносить сор из избы в Фейсбук - это детский сад какой-то. Тренер не прав.

      2
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      Рейтинг: +906

      Football06 > Cules2013 7 апреля 2018, 09:03

      Какой тренер? Президент Клуба это делает а не тренер, тренер ни причём

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Football06 7 апреля 2018, 15:50

      моя ошибка, не заметил. Президент чудит конечно. Сути это не меняет.

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 7 апреля 2018, 03:39

      А Геркус, наверно, не только раскритиковал, но и премию выписал за забитый мяч. Как-никак проиграли будущему победителю ЛЕ (по словам Семина)

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 7 апреля 2018, 03:12

      Судя по замашкам, Бруно Карвалью - близкий родственник нашего Фурсенка. Такой же неадекват!

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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 7 апреля 2018, 01:26

      тёрки тёлок в соцсетях....

      1
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 7 апреля 2018, 01:19

      Да нет! Он бесится, от того что Россия украла 6 место рейтинге УЕФА! )

      1
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      Рейтинг: +481

      belrus21 7 апреля 2018, 01:16

      Он наивно полагал, что всех победит...

      2
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 7 апреля 2018, 00:11

      Я тоже считал,что Локомотив сможет...
      И смог бы,наверное,играя первым номером

      2
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