Швец: «У сборной России хороший потенциал. С каждым матчем будем играть все лучше»

Полузащитник сборной России Антон Швец дал оценку товарищеским матчам против сборных Бразилии (0:3) и Франции (1:3). Хавбек заявил, что наша команда впредь будет играть все лучше.
– Эти игры пошли нам на пользу. Потенциал у сборной хороший, нужно работать.
– Какая обстановка в раздевалке сейчас? Что тренер говорил?
– Станислав Саламович сказал, что нужно продолжать работать, готовиться к чемпионату мира.
– Можете сравнить двух последних соперников?
– Разные сборные, но, думаю, одного уровня: и у тех, и у других высококлассные игроки.
– Что может сделать сборная России, чтобы не повторить такой результат на чемпионате мира?
– Против команд такого класса всегда сложно играть. Нужно набираться опыта, думаю, с каждым матчем будем играть всe лучше и лучше.
Главные выводы по матчу Россия – Франция
Люди жалуются на организацию матча сборной. Опять