Дмитрий Черышев: «Наличие Дениса позволяет Черчесову менять схему игры»

Известный тренер Дмитрий Черышев прокомментировал игру своего сына во время матча сборных России и Франции. Он считает, что появление Дениса Черышева открывает Станиславу Черчесову новые варианты для изменения игры.

«Денис Черышев – профессионал. Черчесов сразу сказал, что приглашает его для ознакомления. Они должны посмотреть на него и найти ему правильную позицию.

При его выходе на поле команда поменяла схему. Денис хорошо сыграл последние десять минут, шел в обыгрыш, брал на себя инициативу. У Черчесова теперь появляется вариант для смены системы игры. Если Денис поедет на чемпионат мира, его футбольные качества могут помочь при изменении игры», – сказал Дмитрий Черышев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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