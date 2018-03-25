Гиггз считает, что Бэйл похож на Роналду, и советует валлийцу остаться в «Реале»

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз поделился мнением о будущем нападающего «Реала» Гарета Бэйла.

«Гарет играет в клубе с особой аурой, все футболисты хотят играть там. Бэйл трижды выиграл Лигу чемпионов с «Реалом». Это доказательство того, что мадридский клуб – особенный.

Когда находишься в таком клубе, как «Реал», всегда хочется завоевывать титулы.

Гарет может забивать любые голы, он похож на Роналду. Оба начинали как фланговые игроки, но также они могут сыграть в центре. Бэйл может принести много пользы команде, если ему дать свободу», – сказал Гиггз.

Ранее сообщалось, что Бэйлом интересуется «Челси», а также «Манчестер Юнайтед».