«Челси» хочет купить Бэйла

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может стать игроком «Челси». Лондонский клуб планирует приобрести 28-летнего валлийца во время летнего трансферного окна.

На игрока также претендует «Манчестер Юнайтед», но футболист не хочет переходить в стан «красных дьяволов».

Ранее сообщалось, что Бэйл летом покинет «Реал».