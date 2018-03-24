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    «Челси» хочет купить Бэйла

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может стать игроком «Челси». Лондонский клуб планирует приобрести 28-летнего валлийца во время летнего трансферного окна.

    На игрока также претендует «Манчестер Юнайтед», но футболист не хочет переходить в стан «красных дьяволов».

    Ранее сообщалось, что Бэйл летом покинет «Реал».

    Источник: Don Balon

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    24.03.2018 23:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 марта 2018, 09:02

      то, что в Реале ему недолго осталось, это ясно, но Челси? Зачем он им? - дорогой и травматичный. Челси лучше бы подешевле, да понадёжней. Если они Моратой недовольны, то Бэйл даже брать смысла нет - деньги на ветер.

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      Рейтинг: +273

      Berikosha > Cules2013 25 марта 2018, 18:07

      согласен не вариант для челси

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