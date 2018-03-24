«Челси» хочет купить Бэйла

то, что в Реале ему недолго осталось, это ясно, но Челси? Зачем он им? - дорогой и травматичный. Челси лучше бы подешевле, да понадёжней. Если они Моратой недовольны, то Бэйл даже брать смысла нет - деньги на ветер.
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может стать игроком «Челси». Лондонский клуб планирует приобрести 28-летнего валлийца во время летнего трансферного окна.
На игрока также претендует «Манчестер Юнайтед», но футболист не хочет переходить в стан «красных дьяволов».
Ранее сообщалось, что Бэйл летом покинет «Реал».