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    Бэйл не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед» из-за Моуринью

    Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл не желает переходить в английский «Манчестер Юнайтед», который хочет видеть валлийца в своих рядах. Причина – главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

    Британцу не нравится поведение португальца, который, в частности, позволяет себе публично критиковать игроков. Бэйл не стремится работать с таким специалистом.

    Валлиец выступает за сливочных с 2013 года (119 матчей в Примере, 63 гола).

    Источник: Daily Mail

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    24.03.2018 09:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +43

      MU777 24 марта 2018, 14:28

      В оригинале сказано, что может не захотеть перейти! Так как их интересы представляет одно агенство. И критика Шоу может (!) помешать.

      Другими словами очередная чушь от СМИ. Предположения выдаваемые за факт.

      1
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      Рейтинг: +17

      Grigor (MU) 24 марта 2018, 12:05

      Конечно, не захочет. Никто не захочет стать очередным пассажиром автобуса Моуриньо. Надо срочно МЮ взять тренера, у которого стиль похожий на стиль Гвардиолы или атакующий стиль. А то эти игроки звездные у МЮ они не могут привыкнуть и не хотят привыкать играть вторым номером. Каждый из них лидер

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      Damir07 24 марта 2018, 11:03

      Кому он нужен вообще он тоже уже все свое поиграл кто не может заиграть в испании думайте в фапл заиграет

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 24 марта 2018, 10:36

      Еще сильнее зауважал Бейла

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 марта 2018, 09:55

      Теперь ему дорога в МЮ вообще закрыта,Жозе не прощает обид.
      Это как Черчесов с Денисовым может получиться

      0
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > altair2004 25 марта 2018, 13:47

      но на ЧМ он нужен

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 марта 2018, 09:38

      Вот, и мал по малу, начнут его травить, посмотрю я тогда на Спешел Уана

      5
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 24 марта 2018, 09:10

      Правильно, я бы тоже не захотел переходить к этому физруку

      2
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