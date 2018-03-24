Бэйл не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед» из-за Моуринью

В оригинале сказано, что может не захотеть перейти! Так как их интересы представляет одно агенство. И критика Шоу может (!) помешать.
Другими словами очередная чушь от СМИ. Предположения выдаваемые за факт.
Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл не желает переходить в английский «Манчестер Юнайтед», который хочет видеть валлийца в своих рядах. Причина – главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.
Британцу не нравится поведение португальца, который, в частности, позволяет себе публично критиковать игроков. Бэйл не стремится работать с таким специалистом.
Валлиец выступает за сливочных с 2013 года (119 матчей в Примере, 63 гола).