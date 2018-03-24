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  • Антон Миранчук: «Если бы мы забили в матче с Бразилией, говорили бы по-другому»

Антон Миранчук: «Если бы мы забили в матче с Бразилией, говорили бы по-другому»

24 марта 2018, 18:45
28

Полузащитник сборной России Антон Миранчук подвел итог поражению от команды Бразилии (0:3) в товарищеской встрече.

«Смотрел на бразильцев, ещe когда маленьким был, по телевизору. Охал, ахал, как все фанаты делают. А тут сыграл с ними. На фланге Дани Алвес пытался перекинуть мяч через меня, но что-то у него не получилось, потом я его перекинул. Пускай тоже делает выводы какие-то.

Если пересматривать видео, то в матче ничего особенного не было. По пенальти, естественно, вопросов нет. Но остальные моменты смотришь… У них всe как-то легко получилось. Наверное, первый гол нас подломил. Пытались выскочить в контратаку и забить, попались на этом. Невынужденные голы пропустили, будем работать.

Первый тайм хорошо провели, имели моменты, могли забить. Неплохо сыграли в обороне. Всe было ожидаемо. Но Бразилия есть Бразилия. Так как мы хотели забить, где-то раскрывались, поэтому пропустили ненужные голы.

Первые матчи на сборах всегда такие раскачивающие, вспомните игру с Аргентиной. Надеемся, что против Франции будем смотреться увереннее. Поработаем над реализацией, пересмотрим матч, разберeм ошибки.

Понятно, что мы много пропустили. Если бы забили свои мячи, говорили бы по-другому. Всегда обидно проигрывать. С Францией постараемся забить.

Кто сильнее — Аргентина или Бразилия? Наверное, Бразилия, потому что у них каждый игрок индивидуально сильнее на своей позиции. Меня впечатлили Коутиньо и Марсело», – сказал хавбек «Локомотива».

Напомним, с французами команда Станислава Черчесова встретится 27 марта.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Бразилия Локомотив Миранчук Антон
Комментарии (28)
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ROSTOV SUPER
1521907012
Если бы у бабушки были и так далее ! "У них как то легко получилось " ! Легко у них получилось потому что они ИГРОКИ , а вы зажравшиеся игрочишки !
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BarStep
1521907424
Твою мать.., разговорился еще один... Хватай брата, Зобнина, Головина (пожалуй и назвать то больше некого) и бегом в европу учиться играть в футбол... А то так и останетесь подавать надежды как Дзагоев, Шатов и иже с ними..
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Sviro
1521907466
Думаю, выйти из группы нашей балетной труппе не удасться. В команде нет главного - чувства ответственности за своё дело и гордости за страну. Долляры глаза застили. Мильёнерам западло бегать по полю.... Стыд и позор!! Нет стабильности в игре - только стабильность в нежелании бороться. Пусть такие бешеные дентги сначала в загранке заработают. Тогда и здесь можно платить. Вот хоккеисты те молодцы! Поборолись за честь страны....
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insider_retro
1521907510
Бразилия, скорее не для спарринга, а для понимания ощущения пропасти между командами... Сыграли, как сыграли и надеяться на доминирование и победу, было бы глупо... С франками будет не легче... Тут главное не отчаиваться, а накапливать потенциал и спортивную злобу для матчей ЧМ... Там надо будет умирать по 2 тайма, не глядя на титулы и регалии соперников...
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Александр52
1521908576
Это тот случай, когда написать надо, но не хочется. При этом, мне он нравится, этот Антон, в нём что то есть. Пусть ему повезёт в жизни. Про поле промолчу.
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fanchik
1521914630
Бразильцев не зря с давних времен называют "кудесниками мяча " и их игра всегда и во все времена заслуживает только интерес и уважение,и результат 3-0 для "не кудесников мяча"(сб.России)вполне закономерен и не очень унизителен.Ну а Миранчук не много "заблудился" в своих рассуждениях об игре,ему надо задуматься о том ,что бразильцы играли процентов на 70 от потенциальных своих возможностей,позволяя какие-то не организованные "наскоки" на свои ворота. Игры как не было ,так и не нет и на фоне" бразилов" выглядим как" студенческая сборная".
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zigbert
1521915635
В действиях наших игроков присутствовала какая то скованность,мяч не держался.Для поднятия настроения не помешал бы забитый мяч,но не получилось.Исходя из этой игры нужно сделать выводы.Возможно это поражение послужит для приобретения опыта для наших ребят во встречах с таким классным соперником.
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SKS6891
1521921854
"Если бы..." - ключевая фраза.
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serppion
1521938467
"Если бы да кабы, да во рту росли грибы, тогда бы был не рот, а целый огород". А пока твоя сраная игра заставляет нас говорить о тебе именно так.
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OfaZavr
1521964315
болтать вы все мастера все только бы да кабы.
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