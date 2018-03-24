Антон Миранчук: «Если бы мы забили в матче с Бразилией, говорили бы по-другому»

Полузащитник сборной России Антон Миранчук подвел итог поражению от команды Бразилии (0:3) в товарищеской встрече.

«Смотрел на бразильцев, ещe когда маленьким был, по телевизору. Охал, ахал, как все фанаты делают. А тут сыграл с ними. На фланге Дани Алвес пытался перекинуть мяч через меня, но что-то у него не получилось, потом я его перекинул. Пускай тоже делает выводы какие-то.

Если пересматривать видео, то в матче ничего особенного не было. По пенальти, естественно, вопросов нет. Но остальные моменты смотришь… У них всe как-то легко получилось. Наверное, первый гол нас подломил. Пытались выскочить в контратаку и забить, попались на этом. Невынужденные голы пропустили, будем работать.

Первый тайм хорошо провели, имели моменты, могли забить. Неплохо сыграли в обороне. Всe было ожидаемо. Но Бразилия есть Бразилия. Так как мы хотели забить, где-то раскрывались, поэтому пропустили ненужные голы.

Первые матчи на сборах всегда такие раскачивающие, вспомните игру с Аргентиной. Надеемся, что против Франции будем смотреться увереннее. Поработаем над реализацией, пересмотрим матч, разберeм ошибки.

Понятно, что мы много пропустили. Если бы забили свои мячи, говорили бы по-другому. Всегда обидно проигрывать. С Францией постараемся забить.

Кто сильнее — Аргентина или Бразилия? Наверное, Бразилия, потому что у них каждый игрок индивидуально сильнее на своей позиции. Меня впечатлили Коутиньо и Марсело», – сказал хавбек «Локомотива».

Напомним, с французами команда Станислава Черчесова встретится 27 марта.