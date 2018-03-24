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    Антон Миранчук: «Если бы мы забили в матче с Бразилией, говорили бы по-другому»

    Полузащитник сборной России Антон Миранчук подвел итог поражению от команды Бразилии (0:3) в товарищеской встрече.

    «Смотрел на бразильцев, ещe когда маленьким был, по телевизору. Охал, ахал, как все фанаты делают. А тут сыграл с ними. На фланге Дани Алвес пытался перекинуть мяч через меня, но что-то у него не получилось, потом я его перекинул. Пускай тоже делает выводы какие-то.

    Если пересматривать видео, то в матче ничего особенного не было. По пенальти, естественно, вопросов нет. Но остальные моменты смотришь… У них всe как-то легко получилось. Наверное, первый гол нас подломил. Пытались выскочить в контратаку и забить, попались на этом. Невынужденные голы пропустили, будем работать.

    Первый тайм хорошо провели, имели моменты, могли забить. Неплохо сыграли в обороне. Всe было ожидаемо. Но Бразилия есть Бразилия. Так как мы хотели забить, где-то раскрывались, поэтому пропустили ненужные голы.

    Первые матчи на сборах всегда такие раскачивающие, вспомните игру с Аргентиной. Надеемся, что против Франции будем смотреться увереннее. Поработаем над реализацией, пересмотрим матч, разберeм ошибки.

    Понятно, что мы много пропустили. Если бы забили свои мячи, говорили бы по-другому. Всегда обидно проигрывать. С Францией постараемся забить.

    Кто сильнее — Аргентина или Бразилия? Наверное, Бразилия, потому что у них каждый игрок индивидуально сильнее на своей позиции. Меня впечатлили Коутиньо и Марсело», – сказал хавбек «Локомотива».

    Напомним, с французами команда Станислава Черчесова встретится 27 марта.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.03.2018 18:45
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 25 марта 2018, 19:15

      Если бы да кабы.

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 25 марта 2018, 15:03

      Антон, лучше бы ты молчал ей богу! Если бы Вы забили.......один вопрос какого х.. не забили? Просто покайся и работай на тренировках вместе с братом над обработкой мяча, а то отскакивает он от Вас как от чекушки!

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 25 марта 2018, 10:53

      Он даже не понял,что бразильцы с вами как кошка с мышкой играла,особенно в первом тайме,а во втором показала,кто на поле главный!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 марта 2018, 10:51

      болтать вы все мастера все только бы да кабы.

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 25 марта 2018, 03:41

      "Если бы да кабы, да во рту росли грибы, тогда бы был не рот, а целый огород".
      А пока твоя сраная игра заставляет нас говорить о тебе именно так.

      3
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      Рейтинг: +7878

      Томик 25 марта 2018, 00:42

      Дитё. "...я его перекинул." Антоша, поменьше пока говорить надо - плоховато выходит.

      1
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 24 марта 2018, 23:04

      "Если бы..." - ключевая фраза.

      -1
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > SKS6891 25 марта 2018, 13:21

      Есть ещё две ключевые фразы"Это- футбол" "Будем работать",первая не в этом случае.Обычно так говорят,когда сказать нечего.

      0
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      Рейтинг: +20

      valexa 24 марта 2018, 23:00

      Если бы у бабушки был бы хер, то она была бы дедушкой.

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      Рейтинг: +839

      Князев 24 марта 2018, 22:18

      Нет дорогой Антоша. Игра не поставлена, говорить не о чем. Вот у вас в Локомотиве всё на месте. Каждый знает свой манёвр, свою задачу, свою зону деятельности. Юрий Плыч вас ведёт и в нужный момент корректирует. А этот безмозглый "клиент" только ребят мучает.

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 21:20

      В действиях наших игроков присутствовала какая то скованность,мяч не держался.Для поднятия настроения не помешал бы забитый мяч,но не получилось.Исходя из этой игры нужно сделать выводы.Возможно это поражение послужит для приобретения опыта для наших ребят во встречах с таким классным соперником.

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