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    Товарищеский матч. Уругвай победил Чехию благодаря мячам Суареса и Кавани

    Сборная Уругвая переиграла Чехию в полуфинале товарищеского турнира China Cup. Победу южноамериканской команде принесли своими точными ударами нападающий Луис Суарес, реализовавший пенальти на 10-й минуте, и форвард Эдинсон Кавани, отличившийся за восемь минут до конца основного времени первого тайма.

    В финале турнира уругвайцы встретятся с Уэльсом, который ранее разгромил Китай со счетом 6:0.

    Товарищеский турнир China Cup. Полуфинал

    Уругвай – Чехия – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Суарес, 10 (с пенальти); 2:0 – Кавани, 37.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2018 16:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 23 марта 2018, 17:41

      кажись,господа эти пацаны из нашей подгруппы, но чехов не хилых растоптали???.а кто мне скажет-чё ж они с нашей сборной рф сотворят в месяце июне???

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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > koli4ka 23 марта 2018, 17:52

      Размажут минимум 3:0 у Уругвая мощный состав, а наши даже 3х защитников приличных найти не могут.

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      Рейтинг: +979

      directorpg 23 марта 2018, 16:43

      Никто не сомневался.

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