Товарищеский матч. Уругвай победил Чехию благодаря мячам Суареса и Кавани

кажись,господа эти пацаны из нашей подгруппы, но чехов не хилых растоптали???.а кто мне скажет-чё ж они с нашей сборной рф сотворят в месяце июне???
Сборная Уругвая переиграла Чехию в полуфинале товарищеского турнира China Cup. Победу южноамериканской команде принесли своими точными ударами нападающий Луис Суарес, реализовавший пенальти на 10-й минуте, и форвард Эдинсон Кавани, отличившийся за восемь минут до конца основного времени первого тайма.
В финале турнира уругвайцы встретятся с Уэльсом, который ранее разгромил Китай со счетом 6:0.
Товарищеский турнир China Cup. Полуфинал
Голы: 1:0 – Суарес, 10 (с пенальти); 2:0 – Кавани, 37.