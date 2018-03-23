Товарищеский матч. Уругвай победил Чехию благодаря мячам Суареса и Кавани

Сборная Уругвая переиграла Чехию в полуфинале товарищеского турнира China Cup. Победу южноамериканской команде принесли своими точными ударами нападающий Луис Суарес, реализовавший пенальти на 10-й минуте, и форвард Эдинсон Кавани, отличившийся за восемь минут до конца основного времени первого тайма.

В финале турнира уругвайцы встретятся с Уэльсом, который ранее разгромил Китай со счетом 6:0.

Товарищеский турнир China Cup. Полуфинал

Уругвай – Чехия – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Суарес, 10 (с пенальти); 2:0 – Кавани, 37.