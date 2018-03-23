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Уругвай - Чехия

23.03.2018, Пятница, 14:35 мск Трансляция: МАТЧ! Футбол 2 Товарищеские матчи. Сборные Уругвай - Чехия
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