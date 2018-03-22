Блаттер: «Никакого бойкота ЧМ-2018! Мундиаль – самое важное спортивное событие в мире»

Бывший глава ФИФА Зепп Блаттер выступил с обращением к общественности отказаться от различного рода бойкотов чемпионат мира-2018. Ранее стало известно, что чиновники и политики Англии, Исландии и Швеции не намерены ехать на мундиаль в Россию.

«Футбол имеет до двух миллиардов поклонников. Чемпионат мира в России – самое важное спортивное событие в мире. Следовательно, никакого бойкота! Давайте играть в футбол в мире и ради мира», – написал Блаттер на своей странице в твиттере.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах.