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  • Блаттер: «Никакого бойкота ЧМ-2018! Мундиаль – самое важное спортивное событие в мире»

Блаттер: «Никакого бойкота ЧМ-2018! Мундиаль – самое важное спортивное событие в мире»

22 марта 2018, 14:14
6

Бывший глава ФИФА Зепп Блаттер выступил с обращением к общественности отказаться от различного рода бойкотов чемпионат мира-2018. Ранее стало известно, что чиновники и политики Англии, Исландии и Швеции не намерены ехать на мундиаль в Россию.

«Футбол имеет до двух миллиардов поклонников. Чемпионат мира в России – самое важное спортивное событие в мире. Следовательно, никакого бойкота! Давайте играть в футбол в мире и ради мира», – написал Блаттер на своей странице в твиттере.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Чемпионат мира Блаттер Зепп
Комментарии (6)
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insider_retro
1521718671
Нужное заявление на важную тему без острых углов и недомолвок...
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hevbn 28
1521718903
Разумные слова тем более, что почти всегда от бойкота страдает именно тот кто его объявляет , если перечисленные страны не поедут , то это будет не наша вина, а их решение за которое ,я так понимаю, они должны будут понести ответственность в виде дисквалификации на некоторое время , так что скорее всего все должны приехать.
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Axe111
1521719179
Сказал хорошо.Хоть и не качественный чел
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Urry
1521722799
Политики задолбали
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zigbert
1521728938
Политика должна быть вне футбола. От бойкота пострадают все.
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OfaZavr
1521733982
золотые слова! вот бы еще недруги это понимали.
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