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    Блаттер: «Никакого бойкота ЧМ-2018! Мундиаль – самое важное спортивное событие в мире»

    Бывший глава ФИФА Зепп Блаттер выступил с обращением к общественности отказаться от различного рода бойкотов чемпионат мира-2018. Ранее стало известно, что чиновники и политики Англии, Исландии и Швеции не намерены ехать на мундиаль в Россию.

    «Футбол имеет до двух миллиардов поклонников. Чемпионат мира в России – самое важное спортивное событие в мире. Следовательно, никакого бойкота! Давайте играть в футбол в мире и ради мира», – написал Блаттер на своей странице в твиттере.

    Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах.

    Источник: Twitter

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    22.03.2018 14:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 18:53

      золотые слова! вот бы еще недруги это понимали.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 17:28

      Политика должна быть вне футбола. От бойкота пострадают все.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +722

      Urry 22 марта 2018, 15:46

      Политики задолбали

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 22 марта 2018, 14:46

      Сказал хорошо.Хоть и не качественный чел

      2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 22 марта 2018, 14:41

      Разумные слова тем более, что почти всегда от бойкота страдает именно тот кто его объявляет , если перечисленные страны не поедут , то это будет не наша вина, а их решение за которое ,я так понимаю, они должны будут понести ответственность в виде дисквалификации на некоторое время , так что скорее всего все должны приехать.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 марта 2018, 14:37

      Нужное заявление на важную тему без острых углов и недомолвок...

      5
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