Иньеста: «Будет странно сыграть против Месси»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста испытывает смешанные чувства, когда выходит на поле против команды, в которой выступает его одноклубник Лионель Месси.

«Думаю, будет странно сыграть против Месси. За все это время мы привыкли к тому, что можем находиться рядом каждый день. А выступать по разные стороны барикад будет странно.

Хотя это и товарищеский матч, но это игра, в которой каждый захочет победить. Надеюсь, что Испания проведет отличные матчи с Аргентиной и Германией», – сказал Иньеста.

Напомним, Испания проведет товарищеский матч со сборной Германии в гостях 23 марта, а 27-го сыграет с Аргентиной на своем поле.