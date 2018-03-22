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    Иньеста: «Будет странно сыграть против Месси»

    Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста испытывает смешанные чувства, когда выходит на поле против команды, в которой выступает его одноклубник Лионель Месси.

    «Думаю, будет странно сыграть против Месси. За все это время мы привыкли к тому, что можем находиться рядом каждый день. А выступать по разные стороны барикад будет странно.

    Хотя это и товарищеский матч, но это игра, в которой каждый захочет победить. Надеюсь, что Испания проведет отличные матчи с Аргентиной и Германией», – сказал Иньеста.

    Напомним, Испания проведет товарищеский матч со сборной Германии в гостях 23 марта, а 27-го сыграет с Аргентиной на своем поле.

    Источник: AS

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    22.03.2018 10:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 12:10

      Играть столько времени в одной команде и находится по разные стороны баррикад,вызывает смешанные чувства.

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