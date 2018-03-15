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    Домашний разгром «Локомотива» от «Атлетико» – крупнейшее поражение российских клубов в еврокубках за последние 22 года

    В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» дома проиграл «Атлетико» (1:5).

    Это самое крупное поражение для российских клубов в еврокубках за последние 22 года.

    В 1993 году «Динамо» проигрывало «Айнтрахту» (0:6), в 1995 «Локомотив» – «Баварии» (0:5), в 1996 «Алания» – «Рейнджерс» (2:7).

    Миранчуки могли бы играть в «Атлетико». И мы серьезно

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2018 22:27
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 16 марта 2018, 03:32

      Вот пусть геркус подумает с чем в лч собрались оборона дырявая чорлука уже не тот эдера давно пора по почте во Францию отправить нападающий с него никакой. Если летом не кого не купят а еще и ману с братьяии уцдут то будем в каждом матче так получать

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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 16 марта 2018, 01:21

      ха ха ха, тёлки проиграли позорно!!!! ха ха ха ха ха

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 15 марта 2018, 23:18

      Парни, что, всё так плохо с защитой? К сожалению, не смог посмотреть оба матча :(((

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 15 марта 2018, 22:58

      Так пишите,что домашнее поражение,а то у нас и другие рекорды по поражениям есть!!11

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 15 марта 2018, 22:55

      Так играет будущий чемпион...

      1
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > пряник929 16 марта 2018, 01:06

      с командой, которая играет в ЛЧ и занимает в чемпионате Испании(!!!) уверенное второе место

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      Рейтинг: +4025

      raritet 15 марта 2018, 22:48

      По всей видимости все наши клубы сегодня окончат европейское выступление и займутся своим привычным делом. Конечно, все понимают разницу между европейскими командами и нашими. Локомотиву хотя бы не так стыдно -сразу напоролись на настоящего гранда с настоящими звездами. И еще один минус - Локомотив давно не играл в таком составе на Европе и опыта , конечно , недостает. Но главное мастерство мастеров- это как говорят, разница которую они делают( 1:5). Но впереди еще новый опыт в новом году. Если команда не разбежится , уже сильнее будет и в Европе. По крайней мере о ней снова услышала Европа.

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      Рейтинг: +17838

      ilichkadr 15 марта 2018, 22:38

      Всё идет по плану, причём по возрастающей: действующий чемпион РФПЛ 0:7 от Ливера, а будущий - 1:8 от Атлетико.

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > ilichkadr 16 марта 2018, 00:35

      0-7 в одном матче и 1-8 по сумме двух матчей !

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      Рейтинг: +2287

      Vickont 15 марта 2018, 22:31

      Пишите, что самое крупное ДОМАШНЕЕ поражение

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