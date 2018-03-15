Домашний разгром «Локомотива» от «Атлетико» – крупнейшее поражение российских клубов в еврокубках за последние 22 года

Вот пусть геркус подумает с чем в лч собрались оборона дырявая чорлука уже не тот эдера давно пора по почте во Францию отправить нападающий с него никакой. Если летом не кого не купят а еще и ману с братьяии уцдут то будем в каждом матче так получать
В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» дома проиграл «Атлетико» (1:5).
Это самое крупное поражение для российских клубов в еврокубках за последние 22 года.
В 1993 году «Динамо» проигрывало «Айнтрахту» (0:6), в 1995 «Локомотив» – «Баварии» (0:5), в 1996 «Алания» – «Рейнджерс» (2:7).
Миранчуки могли бы играть в «Атлетико». И мы серьезно