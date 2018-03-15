Домашний разгром «Локомотива» от «Атлетико» – крупнейшее поражение российских клубов в еврокубках за последние 22 года

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» дома проиграл «Атлетико» (1:5).

Это самое крупное поражение для российских клубов в еврокубках за последние 22 года.

В 1993 году «Динамо» проигрывало «Айнтрахту» (0:6), в 1995 «Локомотив» – «Баварии» (0:5), в 1996 «Алания» – «Рейнджерс» (2:7).

Миранчуки могли бы играть в «Атлетико». И мы серьезно