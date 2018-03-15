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    Вернблум и Муса – в атаке ЦСКА на матч с «Лионом»

    Стал известен стартовый состав ЦСКА на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона».

    ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Набабкин, Кучаев, Натхо, Головин, Дзагоев, Вернблум, Муса.

    Встреча пройдет во Франции и начнется в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: ПФК ЦСКА

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    15.03.2018 21:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 15 марта 2018, 23:11

      Очень странный состав. Опять нет Витиньо, хотя он уж точно полезнее Мусы. Да и отсутствие Щенникова, но присутствие Набабкина настораживает. Почему нельзя было Куваева на правый фланг поставить?

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 15 марта 2018, 22:16

      конифея в атаку!!! и будет щастье!!

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 15 марта 2018, 21:59

      не у коней шансов ! мало ! вперед минусы от коней !

      -3
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