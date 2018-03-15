Вернблум и Муса – в атаке ЦСКА на матч с «Лионом»

Стал известен стартовый состав ЦСКА на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона».

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Набабкин, Кучаев, Натхо, Головин, Дзагоев, Вернблум, Муса.

Встреча пройдет во Франции и начнется в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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