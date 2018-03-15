Кафельников – о «Локомотиве»: «Стадион собрать не могут с одним из лучших клубов Европы, рейтинговые очки для России набрать не могут»

Олимпийский чемпион по теннису и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников раскритиковал «Локомотив» за поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы от «Атлетико» (1:5).

По сумме двух встреч железнодорожники уступили со счетом 1:8.

«Стадион собрать не могут с одним из лучших клубов Европы, рейтинговые очки для России набрать не могут. Одним словом – «лохомоты», – написал Кафельников в твиттере.

Миранчуки могли бы играть в «Атлетико». И мы серьезно