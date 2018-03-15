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    Кафельников – о «Локомотиве»: «Стадион собрать не могут с одним из лучших клубов Европы, рейтинговые очки для России набрать не могут»

    Олимпийский чемпион по теннису и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников раскритиковал «Локомотив» за поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы от «Атлетико» (1:5).

    По сумме двух встреч железнодорожники уступили со счетом 1:8.

    «Стадион собрать не могут с одним из лучших клубов Европы, рейтинговые очки для России набрать не могут. Одним словом – «лохомоты», – написал Кафельников в твиттере.

    Миранчуки могли бы играть в «Атлетико». И мы серьезно

    Источник: Twitter

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    15.03.2018 21:04
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 12:16

      Очень резкое заявление с учетом того что Локомотив сделал все что мог.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 марта 2018, 09:57

      его уже выпустили что-ли из спец. учреждения? вылез тут опять со своим бредом.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      Champion91 16 марта 2018, 06:53

      Кафельников, молчи в трубочку.Твой Спартак вообще вылетел от 10-й команды Испании...Вы еле-еле на своём поле обыграли дохлый СКА Локомотив уступил команде,которая дважды выходила в финал ЛЧ.Ты-спортсмен хороший,но человек ты с говнецом.

      1
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      Рейтинг: +407

      orlovcar 16 марта 2018, 06:34

      а когда то ведь был неплохим теннисистом... тьфу...

      0
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      Рейтинг: +25

      vik23 16 марта 2018, 01:10

      Женьке ХершиКола ещё в голову даёт!

      0
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 16 марта 2018, 01:01

      Либо старый стал, либо телки не дают

      1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 16 марта 2018, 00:11

      Свинарник хуже по всему, кроме количества глорья. Так что молчал бы.

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 марта 2018, 00:06

      Опять он сам с собой разговаривает...))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +694

      NIK32RUS 15 марта 2018, 23:08

      Допустим, в первых двух вещах правда есть, но оскорблять зачем!

      0
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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 15 марта 2018, 22:40

      Нарик не сдаётся, бредятину нёс, несу и буду нести впредь

      2
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