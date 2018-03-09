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  • Фурсенко: «1:2 – очень приличный счет. Это даже лучше, чем было после первой игры с «Селтиком»

Фурсенко: «1:2 – очень приличный счет. Это даже лучше, чем было после первой игры с «Селтиком»

9 марта 2018, 16:22
13

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига» (1:2).

«Эмоции после гола Кришито зашкаливали. 0:2 и 1:2 – это диаметрально противоположные результаты. 1:2 – очень приличный счет перед домашней игрой.

Это даже лучше, чем было после первого матча с «Селтиком». При поддержке своих трибун это будет совсем другой футбол. «Зенит» должен сыграть в свою игру, а болельщики помогут нам это сделать», – сказал Фурсенко.

Ответный матч состоится 15 марта в Санкт-Петербурге.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Зенит
Комментарии (13)
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raritet
1520606538
Зачем смешить публику. Счет то есть. Приемлемый. Нет и не намечается приемлемой игры. Немцы одинаково хорошо играют и дома ,и на выезде. Не нужно никакой эйфории. Одно дело Селтик и совсем, совсем другое дело немцы. И даже , несмотря на то,, что похоже второй гол был из офсайда, все равно немцы могут раскатать любого.Перед нами итальянцев прошли. И состав ,особенно передок, очень сильный.
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Полная Канистра
1520607571
рано радуешься фурсик немцы не шотландцы 3 мяча вам не дадут забить и ещё при такой игре особенно с Амкаром дома ваших болел поубавится
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Taps
1520611424
Манчини стремительно теряет авторитет и поддержку как у Мюллера, так и у командыы.
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OfaZavr
1520612045
вряд ли с Лейпцигом можно так разделаться как получилось с Селтиком хоть и у себя дома, шансы конечно лучше чем у Локо и ЦСКА но все равно будет очень тяжело еще и с учетом зенытовских проблем.
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val-berezko
1520612140
Хочется пожелать Зениту успешно пройти Лейпциг. Но два гола забитых с левого фланга явно не понятны. Иванович опытен,но скорость и реакция не та. В Лейпциге вратаря нет и никто это не понял. Он с мячом за лицевую бегает,парочку хороших ударов в створ и дело было бы сделано.
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fanchik
1520613256
Поражение команды уже оказывается" веселит" и радует Фурсенко и называется прилично. Со своими мыслями он сам становится какой-то" не приличный".Ведь Лейпциг, не Селтик и тоже может сделать прилично "давай до свиданья"
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zigbert
1520614852
Конечно это не Селтик. Лейпциг команда другого уровня.
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subbotaspartak
1520615023
Словив два гола близнеца Ждут хорошего конца, Непросто будет отдать сдачу, Что ж, желаю вам удачи.
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petrucho-spb
1520618911
Верю что Зенит соберётся и выиграет.С ними можно играть.Думаю будет бой хороший.Да,Лейпциг посильнее моральнее Селтика,но родные стены помогут Зениту.В отличии от внутренего чемпа Зенит дома в Европе играет намного интереснее.
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Nekit92
1520623280
Очень хорошо... будем играть на 1:0. Гол забьем и в защиту. А потом гденить в конце пропустим
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