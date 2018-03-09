Фурсенко: «1:2 – очень приличный счет. Это даже лучше, чем было после первой игры с «Селтиком»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига» (1:2).

«Эмоции после гола Кришито зашкаливали. 0:2 и 1:2 – это диаметрально противоположные результаты. 1:2 – очень приличный счет перед домашней игрой.

Это даже лучше, чем было после первого матча с «Селтиком». При поддержке своих трибун это будет совсем другой футбол. «Зенит» должен сыграть в свою игру, а болельщики помогут нам это сделать», – сказал Фурсенко.

Ответный матч состоится 15 марта в Санкт-Петербурге.