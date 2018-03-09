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    Фурсенко: «1:2 – очень приличный счет. Это даже лучше, чем было после первой игры с «Селтиком»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига» (1:2).

    «Эмоции после гола Кришито зашкаливали. 0:2 и 1:2 – это диаметрально противоположные результаты. 1:2 – очень приличный счет перед домашней игрой.

    Это даже лучше, чем было после первого матча с «Селтиком». При поддержке своих трибун это будет совсем другой футбол. «Зенит» должен сыграть в свою игру, а болельщики помогут нам это сделать», – сказал Фурсенко.

    Ответный матч состоится 15 марта в Санкт-Петербурге.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.03.2018 16:22
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +300

      Zeff 10 марта 2018, 01:37

      Игра такая же отвратительная.

      0
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 9 марта 2018, 22:21

      Очень хорошо... будем играть на 1:0. Гол забьем и в защиту. А потом гденить в конце пропустим

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 9 марта 2018, 21:08

      Верю что Зенит соберётся и выиграет.С ними можно играть.Думаю будет бой хороший.Да,Лейпциг посильнее моральнее Селтика,но родные стены помогут Зениту.В отличии от внутренего чемпа Зенит дома в Европе играет намного интереснее.

      0
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      Рейтинг: +6098

      subbotaspartak 9 марта 2018, 20:03

      Словив два гола близнеца
      Ждут хорошего конца,
      Непросто будет отдать сдачу,
      Что ж, желаю вам удачи.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 20:00

      Конечно это не Селтик. Лейпциг команда другого уровня.

      2
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 9 марта 2018, 19:34

      Поражение команды уже оказывается" веселит" и радует Фурсенко и называется прилично. Со своими мыслями он сам становится какой-то" не приличный".Ведь Лейпциг, не Селтик и тоже может сделать прилично "давай до свиданья"

      2
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 9 марта 2018, 19:15

      Хочется пожелать Зениту успешно пройти Лейпциг. Но два гола забитых с левого фланга явно не понятны. Иванович опытен,но скорость и реакция не та. В Лейпциге вратаря нет и никто это не понял. Он с мячом за лицевую бегает,парочку хороших ударов в створ и дело было бы сделано.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 марта 2018, 19:14

      вряд ли с Лейпцигом можно так разделаться как получилось с Селтиком хоть и у себя дома, шансы конечно лучше чем у Локо и ЦСКА но все равно будет очень тяжело еще и с учетом зенытовских проблем.

      4
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      Рейтинг: +1311

      Taps 9 марта 2018, 19:03

      Манчини стремительно теряет авторитет и поддержку
      как у Мюллера, так и у командыы.

      1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 9 марта 2018, 18:38

      Говоришь,Зенит должен сыграть в свою игру?Даже боюсь представить в какую!Команды нет,а игры тем более!И только радует красавец стадион!

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