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    Пейчинович – о поражении от «Атлетико»: «Теперь можно сконцентрироваться на чемпионате»

    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от «Атлетико» (0:3).

    «Тяжелый матч, три гола пропустили из-за собственных ошибок. Дома трудно будет забить три. Но в футболе все бывает, надо порадовать болельщиков. Хотя лично мне даже легче от того, что теперь можно полностью сконцентрироваться на чемпионате», – сказал Пейчинович.

    Ответная встреча между «Локомотивом» и «Атлетико» состоится 15 марта в Москве.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2018 13:34
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 марта 2018, 19:51

      Пейчинович – о поражении от «Атлетико»: «Поражение? Это и было нашей целью! Теперь можно сконцентрироваться на чемпионате»

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 19:29

      Локомотиву надо показать что поражение было случайным.

      1
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 9 марта 2018, 18:59

      Хоьб один сказал прямо, без экивоков.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 марта 2018, 18:57

      то есть если я правильно понял он хочет сказать хорошо что избавились от еврокубков и теперь ничего не будет отвлекать от чемпионата? да уж... слов нет.

      5
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 9 марта 2018, 18:24

      О, вот оказывается каким немудрёным способом можно сконцентрироваться на чемпионате ! Это был хитрый план ?
      PS От этой отмазки уже тошнит, как от запаха станционного сортира
      PPS Артель "Напрасный труд" - всеми правдами и неправдами лезть наверх турнирной таблицы ЧР, чтобы в следующем году слить с позором ЕК, опять же для концентрации следующего карабкания наверх. **** это какой-то тяжёлый БРЕД

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 марта 2018, 17:43

      бороться нужно до конца возьми пример с Базеля проиграв 0-4 дома Сити в гостях их переиграли и совесть чиста перед своими болелами А то что ты сказал это называется СЛИВ и не уважение

      4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 9 марта 2018, 15:48

      "Хотя лично мне даже легче от того, что теперь можно полностью сконцентрироваться на чемпионате"....самооправдание.

      2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 9 марта 2018, 15:34

      Короче в гробу видали наши клубы эти еврокубки. Они им только мешают видите ли.

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      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 > Кlaksvikar Ittrotarselag 9 марта 2018, 20:30

      лига европы и лига чемпионов это как небо и земля, клубы должны зарабатывать, это их цель ... на данном этапе ЛЕ локомотиву действительно только мешает

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      Рейтинг: +139

      богатяновский 9 марта 2018, 14:49

      Старый мудрый Палыч эх что же ты так пропёрся надо было автобус ставить как Бердыев в ростове и ждать свой шанс а ты с шашкой против танка вот и накидали

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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > богатяновский 9 марта 2018, 18:15

      Да шашки-то и не было, удары по воротам 12-2 - это даже не черенок от лопаты. По сути точно такой же автобус, как у Бердыева, только не умеющий обороняться и остро контратаковать. Гилерме выглядел полным лузером

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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 9 марта 2018, 14:00

      Палыч Палыч,я до сих на протяжении 15 считаю его лучшим отечественым специалистом,но зачем было отступать от собственных принципов,под давлением гранда.Да делемма,ставить Чорлуку вместо или в до,но явно не хватало работяги в центре,и ведь выпустил на 70 Коломейцева и игра сразу поинтенеснее пошла и полумоменты,эх...Но все равно желаю паровозам удачной игры в ответке,теперь уже бояться нечего играйте в два ценральных,и уверен хлопнуть дверью еще получится красиво.Ставлю на 2:0 в Черкизоне.Р.S. но как российский болельщик;конечно буду ждать 3:0 .Удачи.

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