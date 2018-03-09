Пейчинович – о поражении от «Атлетико»: «Теперь можно сконцентрироваться на чемпионате»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от «Атлетико» (0:3).

«Тяжелый матч, три гола пропустили из-за собственных ошибок. Дома трудно будет забить три. Но в футболе все бывает, надо порадовать болельщиков. Хотя лично мне даже легче от того, что теперь можно полностью сконцентрироваться на чемпионате», – сказал Пейчинович.

Ответная встреча между «Локомотивом» и «Атлетико» состоится 15 марта в Москве.