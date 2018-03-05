Radio Catalunya: Иньеста выбыл на три-четыре недели

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста пропустит три-четыре недели из-за травмы подколенного сухожилия, полученной в матче 27-го тура Примеры против «Атлетико» (1:0).

Капитан сине-гранатовых провел на поле всего 34 минуты, после чего был заменен.

Как утверждает Radio Catalunya, футболист будет восстанавливаться в течение месяца, поскольку «все указывает на небольшой разрыв».

Если эта информация верна, то Иньеста пропустит предстоящие поединки каталонской команды с «Малагой», «Атлетиком» и «Севильей» в Примере, а также ответную игру против «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов и товарищеские встречи сборной Испании с Германией и Аргентиной (23 и 27 марта).