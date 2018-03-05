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    Radio Catalunya: Иньеста выбыл на три-четыре недели

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста пропустит три-четыре недели из-за травмы подколенного сухожилия, полученной в матче 27-го тура Примеры против «Атлетико» (1:0).

    Капитан сине-гранатовых провел на поле всего 34 минуты, после чего был заменен.

    Как утверждает Radio Catalunya, футболист будет восстанавливаться в течение месяца, поскольку «все указывает на небольшой разрыв».

    Если эта информация верна, то Иньеста пропустит предстоящие поединки каталонской команды с «Малагой», «Атлетиком» и «Севильей» в Примере, а также ответную игру против «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов и товарищеские встречи сборной Испании с Германией и Аргентиной (23 и 27 марта).

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2018 16:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 18:49

      Поправляйся Андрес.

      2
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 5 марта 2018, 16:56

      Здоровья и скорейшего возвращения на поле великому футболисту

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 марта 2018, 16:50

      иньеста великий футболист ! но и без него на камп ноу членси огребет !!

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