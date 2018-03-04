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РФПЛ. «СКА-Хабаровск» проиграл «Тосно»

4 марта 2018, 12:55
7

В матче 21-го тура РФПЛ «Тосно» в гостях победил «СКА-Хабаровск» – 1:0. Автором единственного гола стал Резиуан Мирзов.

После этой победы клуб из Ленинградской области поднялся на 12-е место в турнирной таблице, «СКА-Хабаровск» – последний.

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

СКА-Хабаровск – Тосно (Ленинградская область) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Мирзов, 69.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Баляйкин (Калинский, 67), Тубич, Богаев, Карпов, Никифоров, Самсонов, Кабутов, Карасев, Федотов (Савичев, 46), Секульски (Маркович, 75).

«Тосно»: Опарин, Буйволов, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин (Труич, 76), Мирзов (Макаров, 81), Жигулев, Нуну Роша (Карницкий, 88), Полетанович, Погребняк.

Предупреждения: Богаев, 30; Тубич, 39; Самсонов, 72 – Мирзов, 24; Чернов, 41; Жигулев, 41; Опарин, 90+2.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Тосно
Комментарии (7)
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paracetamol
1520158184
Хабаровск, не б.дэ, Макс придэ, порядок наведэ.
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victosha
1520158966
Всё, кранты Дальнему Востоку. И Анжи, похоже.
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APchelov
1520159181
Тосненцы молодцы. Барахтаются
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Shogun
1520159605
Погребной надо в сборную, там свои и забить надо всего 3 гола и пакуй вещи на ЧМ
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Dominator777
1520161257
Тосно выиграл в тяжелейшем матче и похоже отправил хабаровчан в пердив.
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zigbert
1520183899
Трудно будет СКА уйти с последнего места.
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starche
1520186254
Тосненцы, с победой!
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