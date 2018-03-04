Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. «СКА-Хабаровск» проиграл «Тосно»

    В матче 21-го тура РФПЛ «Тосно» в гостях победил «СКА-Хабаровск» – 1:0. Автором единственного гола стал Резиуан Мирзов.

    После этой победы клуб из Ленинградской области поднялся на 12-е место в турнирной таблице, «СКА-Хабаровск» – последний.

    Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

    СКА-Хабаровск – Тосно (Ленинградская область) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Мирзов, 69.

    «СКА-Хабаровск»: Довбня, Баляйкин (Калинский, 67), Тубич, Богаев, Карпов, Никифоров, Самсонов, Кабутов, Карасев, Федотов (Савичев, 46), Секульски (Маркович, 75).

    «Тосно»: Опарин, Буйволов, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин (Труич, 76), Мирзов (Макаров, 81), Жигулев, Нуну Роша (Карницкий, 88), Полетанович, Погребняк.

    Предупреждения: Богаев, 30; Тубич, 39; Самсонов, 72 – Мирзов, 24; Чернов, 41; Жигулев, 41; Опарин, 90+2.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2018 12:55
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 4 марта 2018, 20:57

      Тосненцы, с победой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 20:18

      Трудно будет СКА уйти с последнего места.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 4 марта 2018, 14:00

      Тосно выиграл в тяжелейшем матче и похоже отправил хабаровчан в пердив.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 4 марта 2018, 13:33

      Погребной надо в сборную, там свои и забить надо всего 3 гола и пакуй вещи на ЧМ

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 марта 2018, 13:26

      Тосненцы молодцы. Барахтаются

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      victosha 4 марта 2018, 13:22

      Всё, кранты Дальнему Востоку. И Анжи, похоже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 4 марта 2018, 13:09

      Хабаровск, не б.дэ, Макс придэ, порядок наведэ.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11