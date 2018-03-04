РФПЛ. «СКА-Хабаровск» проиграл «Тосно»

В матче 21-го тура РФПЛ «Тосно» в гостях победил «СКА-Хабаровск» – 1:0. Автором единственного гола стал Резиуан Мирзов.
После этой победы клуб из Ленинградской области поднялся на 12-е место в турнирной таблице, «СКА-Хабаровск» – последний.
Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур
СКА-Хабаровск – Тосно (Ленинградская область) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Мирзов, 69.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Баляйкин (Калинский, 67), Тубич, Богаев, Карпов, Никифоров, Самсонов, Кабутов, Карасев, Федотов (Савичев, 46), Секульски (Маркович, 75).
«Тосно»: Опарин, Буйволов, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин (Труич, 76), Мирзов (Макаров, 81), Жигулев, Нуну Роша (Карницкий, 88), Полетанович, Погребняк.
Предупреждения: Богаев, 30; Тубич, 39; Самсонов, 72 – Мирзов, 24; Чернов, 41; Жигулев, 41; Опарин, 90+2.