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    «СКА-Хабаровск» подтвердил факт переговоров с Канунниковым

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что Максим Канунников покинул «Рубин» и в ближайшее время может стать игроком «СКА-Хабаровска».

    Ситуацию прокомментировал генеральный директор хабаровчан Алексей Кандалинцев.

    «Действительно, у нас есть интерес к Максиму Канунникову. Мы бы хотели видеть такого футболиста у нас в команде. Сейчас уже идет рабочий процесс, мы находимся на стадии переговоров. Пока не могу дать гарантии, что Максим пополнит состав нашего клуба.

    Давайте подождем до завтра, и уже точно мы все объявим, просто боюсь сейчас сглазить этот переход», — сказал Кандалинцев.

    После 20 туров чемпионата России команда Рината Билялетдинова занимает последнее место в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.03.2018 15:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 19:43

      Стремление Ска- Хабаровска удержаться в РФПЛ понятно.Ищут усиление.

      2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 2 марта 2018, 17:57

      Только если ехать как говорят к своему тренеру в Хабаровск. А так это жесть, он же в сборной играл и тут раз и Хабаровск. Хотя странно топы хотели, интересовались, а тут первым парнем на деревне на конец сезона.

      0
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 2 марта 2018, 17:49

      А куда Максу сейчас деваться, не на печке же лежать полгода?

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 2 марта 2018, 16:15

      Да в Спартак Макс переходит, Каррера им еще интересовался когда только у руля встал, а какой смысл переходить к аутсайдеру, который уже в ФНЛ будет 100%

      4
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      Рейтинг: +128

      Denis199244 2 марта 2018, 15:48

      Перейдет в Ска-Хабаровск

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 2 марта 2018, 15:38

      возможно он их спасет

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