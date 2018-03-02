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«СКА-Хабаровск» подтвердил факт переговоров с Канунниковым

2 марта 2018, 15:31
6

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что Максим Канунников покинул «Рубин» и в ближайшее время может стать игроком «СКА-Хабаровска».

Ситуацию прокомментировал генеральный директор хабаровчан Алексей Кандалинцев.

«Действительно, у нас есть интерес к Максиму Канунникову. Мы бы хотели видеть такого футболиста у нас в команде. Сейчас уже идет рабочий процесс, мы находимся на стадии переговоров. Пока не могу дать гарантии, что Максим пополнит состав нашего клуба.

Давайте подождем до завтра, и уже точно мы все объявим, просто боюсь сейчас сглазить этот переход», — сказал Кандалинцев.

После 20 туров чемпионата России команда Рината Билялетдинова занимает последнее место в турнирной таблице.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Рубин СКА-Хабаровск Канунников Максим
Комментарии (6)
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kvm5
1519994294
возможно он их спасет
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Denis199244
1519994919
Перейдет в Ска-Хабаровск
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Shogun
1519996555
Да в Спартак Макс переходит, Каррера им еще интересовался когда только у руля встал, а какой смысл переходить к аутсайдеру, который уже в ФНЛ будет 100%
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paracetamol
1520002193
А куда Максу сейчас деваться, не на печке же лежать полгода?
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alexis02lion
1520002633
Только если ехать как говорят к своему тренеру в Хабаровск. А так это жесть, он же в сборной играл и тут раз и Хабаровск. Хотя странно топы хотели, интересовались, а тут первым парнем на деревне на конец сезона.
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zigbert
1520009012
Стремление Ска- Хабаровска удержаться в РФПЛ понятно.Ищут усиление.
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