«СКА-Хабаровск» подтвердил факт переговоров с Канунниковым

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что Максим Канунников покинул «Рубин» и в ближайшее время может стать игроком «СКА-Хабаровска».

Ситуацию прокомментировал генеральный директор хабаровчан Алексей Кандалинцев.

«Действительно, у нас есть интерес к Максиму Канунникову. Мы бы хотели видеть такого футболиста у нас в команде. Сейчас уже идет рабочий процесс, мы находимся на стадии переговоров. Пока не могу дать гарантии, что Максим пополнит состав нашего клуба.



Давайте подождем до завтра, и уже точно мы все объявим, просто боюсь сейчас сглазить этот переход», — сказал Кандалинцев.

После 20 туров чемпионата России команда Рината Билялетдинова занимает последнее место в турнирной таблице.