«Милан» предложит новый контракт Романьоли, которого не отпустил в «Челси» за 40 миллионов

Защитник Алессио Романьоли получит предложение от «Милана» о продлении контракта, сообщает Cacliomercato.

По информации источника, миланский клуб хочет удержать 23-летнего футболиста, за которого «Челси» предлагал 40 миллионов евро летом 2016 года. Также известно об интересе к итальянцу со стороны «Ювентуса».

Воспитанник «Ромы» пополнил состав «россонери» в июле 2015 года, перейдя из римского клуба за 25 миллионов.

В текущем сезоне он принял участие в 31 матче, забив три гола и отдав одну результативную передачу. Текущий контракт Романьоли рассчитан до июня 2020 года.