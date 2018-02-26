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    Беляев: «Про меня говорили, что я не жилец в футбольном смысле, пока не попал в РФПЛ»

    Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев рассказал о своем пути в Премьер-лигу. По словам футболиста, его очень долго никто не воспринимал серьезно.

    «С точки зрения здоровья все было отлично. Травмы не в счет. Про меня говорили, что я не жилец в футбольном смысле. Пока не попал в Премьер-лигу, твердили: «Да он бездарь, бестолочь, необучаемый».

    Сейчас таких разговоров я не слышу. Относился к этому с улыбкой, близко к сердцу не принимал. Делал свое дело, что и вылилось в сегодняшние результаты.

    На любую, даже жесткую критику всегда реагировал спокойно. Это приобретенный навык. Таким не рождаются», – рассказал Беляев.

    Напомним, Беляев перешел в «Арсенал» в 2016 году из «Шинника». Он имеет опыт выступления в составе «Локомотива», брянского «Динамо», владимирского «Торпедо» и «Ростов». Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересован «Спартак».

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.02.2018 09:42
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