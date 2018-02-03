Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Беляев близок к переходу в «Спартак»

3 февраля 2018, 07:12
17

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев может перейти в «Спартак». Московский клуб договорился с 26-летним россиянином об условиях личного контракта.

При этом переход пока не согласован с «канонирами». Туляки настаивают на продаже футболиста, тогда как красно-белые планируют арендовать игрока с последующим правом выкупа.

Также разногласия касаются суммы возможного перехода: «Спартак» после аренды готов выкупить защитника за 1,2 миллиона евро – «Арсенал» хочет получить 2,5 миллиона.

В нынешнем сезоне Беляев провел в РФПЛ 18 матчей, в которых забил один гол.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Беляев Максим
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alexivanof197
1517631657
неплохо было бы
Ответить
Spartak 777
1517633641
Ну с учетом этого трансфера могу заявить что Лёня все таки бабок не пожалел ...более менее укрепились....ждем результата
Ответить
Igor Belousov
1517637926
джикию не заменить
Ответить
oyabun
1517639327
Вариант аренды с правом последующего выкупа был бы наиболее привлекателен, ибо неизвестно как сей футболист себя в Спартаке проявит.
Ответить
Gullit 76
1517642260
Посмотрим,вдруг заиграет и до сборной дорастёт?
Ответить
OfaZavr
1517642379
большие сомнения у меня насчет этого игрока и его качества, но если уж решили взять нам остается только надеяться что из этого выйдет толк.
Ответить
Сильвербой
1517644155
Не знаю, Локо его попер, играет где-то в Туле, что он может дать!? Ну за такие деньги можно взять, может заиграет, а если нет всегда можно отправить в обратном направлении!
Ответить
mialkov
1517646742
Интересный вариант, но... маловероятный! А если и есть здесь правда, то полностью соглашусь с мнением Oyabun-а.
Ответить
VVM1964
1517649334
" Темная лошадка " - не известно , что из этого выйдет , однако ЛИМИТ , да и защитник высокого уровня стоит других денег , поглядим и увидим , надеюсь , что не второй Гранат .
Ответить
Полная Канистра
1517649734
в своё время брали Зобнина из Динамо тоже думали что зря а вон как парень заиграл может и Беляев раскроется на своей линии при Каррере так что всё может быть а мы посмотрим и будем надеяться что не зря
Ответить
Главные новости
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
15:10
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
5
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
2
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
6
РФС составил расписание матчей последних трех туров группового этапа Кубка России
13:39
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
5
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
9
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Все новости
Все новости
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
2
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
4
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
9
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
14
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
8
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» купит полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
3
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
6
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
22
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
6
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
15
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
3
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
25
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
20
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
5
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
18
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
2
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+