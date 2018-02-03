Беляев близок к переходу в «Спартак»

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев может перейти в «Спартак». Московский клуб договорился с 26-летним россиянином об условиях личного контракта.

При этом переход пока не согласован с «канонирами». Туляки настаивают на продаже футболиста, тогда как красно-белые планируют арендовать игрока с последующим правом выкупа.

Также разногласия касаются суммы возможного перехода: «Спартак» после аренды готов выкупить защитника за 1,2 миллиона евро – «Арсенал» хочет получить 2,5 миллиона.

В нынешнем сезоне Беляев провел в РФПЛ 18 матчей, в которых забил один гол.