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    Беляев близок к переходу в «Спартак»

    Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев может перейти в «Спартак». Московский клуб договорился с 26-летним россиянином об условиях личного контракта.

    При этом переход пока не согласован с «канонирами». Туляки настаивают на продаже футболиста, тогда как красно-белые планируют арендовать игрока с последующим правом выкупа.

    Также разногласия касаются суммы возможного перехода: «Спартак» после аренды готов выкупить защитника за 1,2 миллиона евро – «Арсенал» хочет получить 2,5 миллиона.

    В нынешнем сезоне Беляев провел в РФПЛ 18 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: ФАН

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    03.02.2018 07:12
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +412

      Eds 4 февраля 2018, 22:31

      Он копирует Пике... В целом очень неплохой центральный защитник, который очень вырос при Божовиче... Тот неплохо растит своих подопечных. Но вот тактические схемы тренеров Спартака и Арсенала разные. Вопрос с том, насколько он готов вписаться в игровую схему Спартака? И готов ли он вместо постоянной игровой практики посидеть на банке? Он любит играть и это видно по его отношению к футболу...

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 3 февраля 2018, 15:15

      - хотел слегка коснуться морального аспекта этого перехода), помните, не так давно в конце сезона Спартак "прогнулся", и практически предоставил канонирам возможность зацепиться за премьер-лигу!, ну взяли бы и решили вопрос по Беляеву без лишней нервотрёпки, ан нет. Только бизнес , и ничего личного!...хочу пояснить, что моя мысль не имеет какого-то глубинного смысла...просто ирония)), всем спасибо! и ЗДОРОВЬЯ!!!

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 февраля 2018, 13:45

      Да уже поздновато Спартак провел сборы через 2 недели уже матчи, он не успеет пропросту адаптироваться. В добавок взяли Максимовича и заняты его вписыванием в состав .Если Беляев хочет сыграть максимум в 5 матчах то пусть едет

      0
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      Рейтинг: +839

      Князев 3 февраля 2018, 13:32

      Говоря про защитников, лучше сообщите сколько он предотвратил опасных моментов у своих ворот.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 февраля 2018, 12:22

      в своё время брали Зобнина из Динамо тоже думали что зря а вон как парень заиграл может и Беляев раскроется на своей линии при Каррере так что всё может быть а мы посмотрим и будем надеяться что не зря

      8
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 3 февраля 2018, 11:48

      не надо дешевить, лучше тогда оставить все как есть

      1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 3 февраля 2018, 11:32

      Интересный вариант, но... маловероятный! А если и есть здесь правда, то полностью соглашусь с мнением Oyabun-а.

      3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 3 февраля 2018, 10:49

      Не знаю, Локо его попер, играет где-то в Туле, что он может дать!? Ну за такие деньги можно взять, может заиграет, а если нет всегда можно отправить в обратном направлении!

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 февраля 2018, 10:19

      большие сомнения у меня насчет этого игрока и его качества, но если уж решили взять нам остается только надеяться что из этого выйдет толк.

      6
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 февраля 2018, 10:17

      Посмотрим,вдруг заиграет и до сборной дорастёт?

      6
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